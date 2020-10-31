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السبت 31 تشرين الأول 2020 ساعة 15:34

إيران.. وفاة 386 شخصا بفيروس كورونا

إيران.. وفاة 386 شخصا بفيروس كورونا
اعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايراني عن وفاة 386 شخصا آخر خلال الساعات الـ24 الماضية بفيروس كورونا، ليرتفع عدد المتوفين الى 34 الفا و864 شخصا، في وقت صنفت فيه 31 محافظة بالبلاد باللون الاحمر الذي يعني الحذر الشديد.

واعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايراني سيما سادات لاري ،اليوم السبت، انه تم خلال الساعات الـ 24 الماضية تسجيل7820 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا ليرتفع اجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد الى 612 الفا و 772 حالة لغاية الان بينهم 5185 في وضع حرج.

واضافت سادات لاري، ان عدد المتعافين من الفيروس بلغ 481 الفا و 930 شخصا حتى اليوم.

كما أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة، ان 4 ملايين و929 الفا و 5 شخصا خضعوا لفحص الکشف عن الاصابة بفیروس "کوفید 19" في انحاء البلاد حتى الان.
رقم : 895168
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