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السبت 31 تشرين الأول 2020 ساعة 15:36

مواجهات مع قوات الاحتلال بالبيرة في الضفة الغربية

مواجهات مع قوات الاحتلال بالبيرة في الضفة الغربية
داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي ،فجر اليوم السبت، عددا من المناطق في الضفة الغربية المحتلة، واندلعت مواجهات في مدينة البيرة فيما اعتقلت شابين من بلدة عزون قضاء قلقيلية.

ففي رام الله، اقتحمت قوات الاحتلال مدينة البيرة، حيث اندلعت مواجهات بين قوات الاحتلال والشبان.

وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت حي سطح مرحبا في مدينة البيرة وتمركزت في عدد من المناطق.

وفي قلقيلية، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة عزون، وشرعت بتفتيش عدد من المنازل في البلدة، واعتقلت شابين عقب محاصرة منزليهما وتفتيشهما وتخريب محتوياتهما.

وتشهد بلدة عزون اقتحامات شبه يومية من قبل قوات الاحتلال التي تحاول وضع حد لظاهرة إلقاء الحجارة والزجاجات الحارقة والأكواع المتفجرة التي لم تتوقف منذ سنوات.

وعمدت قوات الاحتلال إلى اعتقال العشرات من أبناء عزون في محاولة منها لإيقاف تلك الهجمات دون جدوى.

وفي جنين، اقتحمت قوات الاحتلال حارة السلمة في بلدة يعبد جنوب غرب جنين، وتمركزت في المنطقة لعدة ساعات.

وتتعرض حارة السلمة في بلدة يعبد لاقتحامات مستمرة ومتواصلة، والتنكيل بسكانها والتحقيق معهم ميدانيا، وارتفعت وتيرة الانتهاكات للحارة بعد مقتل أحد جنود الاحتلال بإلقاء حجر على رأسه من على سطح منزل الأسير نظمي أبو بكر.

ويواصل الاحتلال حملات الاعتقال والدهم والتفتيش اليومية، ويتخللها إرهاب السكان وخاصة النساء والأطفال، ويندلع على إثرها مواجهات مع الشبان الفلسطينيين.
رقم : 895169
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