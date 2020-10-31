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السبت 31 تشرين الأول 2020 ساعة 16:03

توقف صادرات النفط من كردستان العراق الى تركيا

توقف صادرات النفط من كردستان العراق الى تركيا
دانت منطقة كردستان بشدة العمل الإرهابي الذي استهدف أنبوب تصدير النفط الخاص بالمنطقةقققب.

وتم استهداف الأنبوب المصدر للنفط من كردستان في يوم الأربعاء 28 أكتوبر، مما أدى إلى توقف عملية تصدير النفط من كردستان.

واستنكر بيان للحكومة المحلية هذه الفعلة، مؤكدة أن هذه التصرفات ستتسبب في تعقيد الأمور في كردستان والمنطقة بشكل عام.

وأضاف البيان أن حكومة كردستان لن تسمح، وبأي شكل من الأشكال، أن تتعرض مصالحها للتهديد والخطر ولن تقبل باستهداف قوت شعب كردستان تحت أي ظرف.

وتؤكد بأن التحقيقات مستمرة لكشف ملابسات هذه الفعلة النكراء والمتورطين فيها.

وكانت قد برزت خلافات عميقة بين حكومة كردستان وحزب العمال التركي بشأن انسحاب قواته من سنجار.
رقم : 895177
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