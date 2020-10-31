الصحة في غزة: نحاول تجنب الإغلاق الشامل لكن ربما نفرضه

أكد المتحدث باسم وزارة الصحة بقطاع غزة أشرف القدرة إن الجهات الحكومية تحاول تجنب إغلاق القطاع بسبب انتشار فيروس كورونا لما يشكله من ألم وتعطل لحاجات المواطنين فالواقع لا يحتمل الإغلاق الشامل.



واستدرك القدرة في تصريحات إذاعية أنه "إذا ارتفعت وتيرة الإصابات بفيروس كورونا في القطاع جراء عدم التزام المواطنين بالإجراءات الوقائية ربما نتجه إلى الإغلاق الشامل".



وخلال الأيام الماضية، ارتفعت وتيرة الإصابات بفيروس كورونا في قطاع غزة بشكل ملحوظ، ما دفعت الجهات المختصة لتحذير المواطنين من مغبة عدم الالتزام بالإجراءات الوقائية.

وأوضح أنهم عملوا على تقسيم قطاع غزة إلى 55 منطقة جغرافية لتقصي الوباء وإغلاق المنطقة الموبوءة دون التأثير على باقي المناطق والمواطنين.



وبين أن وزارة الصحة بالتعاون مع المؤسسات الحكومية اتخذت قرارًا بالسماح بعودة العائدين الذين يصطحبون إفادة بفحص فيروس كورونا بالعودة إلى منازلهم مباشرةً.



ولفت القدرة إلى أنه سيتم إجراء الفحوصات لمن لا يحمل إفادة فحص PCR والعودة إلى منزله لحين إصدار النتائج.



وحول العائدين للقطاع عبر حاجز بيت حانون (ايرز)، ذكر القدرة أن هؤلاء يمتلكون إفادة بفحص فيروس كورونا ولذلك سيتم عودتهم إلى منازلهم.