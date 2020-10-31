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السبت 31 تشرين الأول 2020 ساعة 16:25

رفع الحجب عن حساب قائد الثورة باللغة الفرنسية على "انستغرام"

رفع الحجب عن حساب قائد الثورة باللغة الفرنسية على "انستغرام"
تراجع موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، عن قراره حظر  الحساب الرسمي لقائد الثورة الإسلامية سماحة آية الله علي خامنئي، باللغة الفرنسية و رفع الحظر.

وعقب تصريحات الرئيس الفرنسي "ايمانوئل ماكرون" الاخيرة المسيئة للنبي الاكرم (ص)، بعث قائد الثورة الاسلامية رسالة قصيرة الى شباب فرنسا في حسابه على انستغرام جاء فيها: اسألوا رئيسكم لماذا يدعم الإساءة الى رسوال الله (ص) ويصف ذلك حرية تعبير؟ هل حرية التعبير تعني الشتائم والاساءات، وذلك بحق شخصيات جليلة ومقدسة؟ والا يشكل هذا التصرف الاحمق، إساءة الى مشاعر الشعب الذي اختاره رئيسا له؟ والسؤال الاخر هو لماذا يتم تجريم التشكيك بالهولوكوست، وكل من يكتب حول ذلك سيدخل السجن؟، بينما توصف الإساءة الى النبي (ص) حرية؟

وبعد هذه الرسالة، حجب انستغرام الحساب الرسمي لقائد الثورة الاسلامية اية الله السيد علي خامنئي باللغة الفرنسية.

ونشرت صحيفة "شارلي إيبدو" الفرنسية ، خلال الأيام القليلة الماضية، رسوم كاريكاتورية مسيئة للنبي الاكرم (ص)، دعمها الرئيس الفرنسي.

وبعد مقتل شخص عرض صوراً مسيئة لنبي الإسلام في الفصول الدراسية ، أيد ماكرون نشر مثل هذه الصور، بذريعة حرية التعبير وقال أن بلاده ستستمر في دعم نشر هذه الصور.
رقم : 895181
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