الصفحة الرئيسية
0
السبت 31 تشرين الأول 2020 ساعة 18:23

هل تبصر الحكومة اللبنانية النور قبل الانتخابات الأمريكية؟

حيث ذكرت صحيفة لبنانية أنّ "مشاورات حسم توزيع الحقائب الوزاريّة، تتزامن مع نصائح تبديها مراجع سياسيّة لرئيس ​الحكومة​ المكلّف ​سعد الحريري​، بقطف الحكومة قبل يوم الثلاثاء 3 تشرين الثاني، الّذي يُصادف يوم اجراء ​الانتخابات الرئاسية​ في ​الولايات المتحدة الأميركية​".
 
وكشفت مصادر أنّ "هذه النصائح يؤكّد عليها رئيس سابق للحكومة، وتنطلق من خلفيّة أنّ كلّ الاحتمالات واردة بعد ​الانتخابات الأميركية​، حيث ، كما قد تتحرّك شهوات ورغبات لدى بعض الجهات، تُعيد خلط أوراق التأليف وبالتالي تؤخّر ولادة الحكومة".
 
وفي سياق متصل فقد دعا سينودس الكنيسة المارونية  للاسراع في تشكيل حكومة بعيدة عن المحاصصة.

أعلن سينودس الكنيسة المارونية أن "الآباء استعرضوا أوضاع الابرشيات لا سيما أبرشية بيروت بعد كارثة ​انفجار​ ​المرفأ​ وقدّروا حملة التضامن الواسعة التي برزت من كل المناطق وأسفوا لغياب ​الدولة​ ومؤسساتها عن القيام بواجباتها".
 
وأكد الاباء أنه "بعد ​تكليف​ رئيس ​حكومة​ جديد وبالتعاون مع ​رئيس الجمهورية​ نأمل الاسراع في ​تأليف​ حكومة انقاذية بعيدة عن الانتماء السياسي و​المحاصصة​، مع ضرورة منحها الصلاحيات اللازمة من اجل تمكنها كم اجراء الاصلاحات واعادة تكوين ​السلطة​ مع مسار ديمقراطي".
 
وامل الاباء "بروز اشخاص يتصفون بالنزاهة والاختصاص ويحملون هم بناء ​السلام​ لتحمل المسؤوليات الوطنية، فالاباء لا يمكن ان يسكتوا عن تقصير الدولة في مؤسساتها الرسمية و​بلدية بيروت​ لجهة التعامل مع تداعيات ​انفجار بيروت​".
 
ومن جانبه فقد طالب التيار الوطني الحر بالاسراع في تشكيل الحكومة وعدم ربط هذا الاستحقاق بأي تطور خارجي.

 ودعت الهيئة السياسية في ​التيار الوطني الحر​ إلى الإسراع في ​تشكيل الحكومة​ وعدم ربط هذا الاستحقاق الداخلي باي عامل أو تطور خارجي فتشكيل الحكومة ال​لبنان​ية شأن لبناني وواجب دستوري ولا يملك لبنان ترف إضاعة الوقت.
 
واذ اكدت الهيئة على احترام وحدة المعايير الميثاقية والدستورية في عملية التشكيل، ذكرت بأن المبادرة الفرنسية بنقاطها الإصلاحية تحتاج إلى حكومة ‏فاعلة ومنتجة من وزراء قادرين على تنفيذ البرنامج ويكونوا إختصاصيين في مجال دراستهم، ‏مما يعني ضرورة وجود وزير متخصص على رأس كل ​وزارة​ وبالتالي فإن إسناد اكثر من حقيبة وزارية لوزير واحد هو ضرب لمبدأ الإختصاص لاسيما إذا جمع الوزير بصورة إعتباطية بين حقيبتين لا علاقة لإختصاص الواحدة بالاخرى.

 
رقم : 895202
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
بعد إساءتها للنبي محمد (ص).. ما الثمن الذي ستدفعه فرنسا؟
بعد إساءتها للنبي محمد (ص).. ما الثمن الذي ستدفعه فرنسا؟
الأطفال اليمنيون يموتون جوعاً
الأطفال اليمنيون يموتون جوعاً
31 تشرين الأول 2020
قطار التطبيع يقف في المغرب... هل تسقط في الفخ؟
قطار التطبيع يقف في المغرب... هل تسقط في الفخ؟
31 تشرين الأول 2020
ماذا وراء الإصرار الإيراني على الثأر للفريق سليماني؟
31 تشرين الأول 2020
قائد عسكري ايراني: جميع احتياجات القوات المسلحة يتم انتاجها محليا
قائد عسكري ايراني: جميع احتياجات القوات المسلحة يتم انتاجها محليا
31 تشرين الأول 2020
السيد نصر الله: المسلمون لن يتحملوا أي إساءة للرسول الاكرم (ص)
السيد نصر الله: المسلمون لن يتحملوا أي إساءة للرسول الاكرم (ص)
30 تشرين الأول 2020
أياد خفية تدفع بإتجاه إستهداف الدين الإسلامي ونبيه محمد (ص)
أياد خفية تدفع بإتجاه إستهداف الدين الإسلامي ونبيه محمد (ص)
30 تشرين الأول 2020
عراقچی: المقترح الايراني يمكن أن يمهد للسلام بين باكو ويريفان
عراقچی: المقترح الايراني يمكن أن يمهد للسلام بين باكو ويريفان
30 تشرين الأول 2020
ظريف: لا يمكن تحقيق السلام عبر الاستفزازات البغيضة
ظريف: لا يمكن تحقيق السلام عبر الاستفزازات البغيضة
30 تشرين الأول 2020
مهاتير محمد: الفرنسيون قتلوا الملايين من الناس خلال تاريخهم
مهاتير محمد: الفرنسيون قتلوا الملايين من الناس خلال تاريخهم
30 تشرين الأول 2020
على وقع الانهيارات.. أردوغان يراكم أزماته السياسية
على وقع الانهيارات.. أردوغان يراكم أزماته السياسية
هنادي شموط
30 تشرين الأول 2020
السيد الحوثي: ماكرون ليس إلا دمية من دمى الصهاينة اليهود
السيد الحوثي: ماكرون ليس إلا دمية من دمى الصهاينة اليهود
29 تشرين الأول 2020
سياسة الحياد العمانية على وشك الاندثار
سياسة الحياد العمانية على وشك الاندثار
29 تشرين الأول 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
أكثر من 167 شخصية من 47 دولة سيتحدثون في مؤتمر الدولي الرابع والثلاثين للوحدة الإسلامية
بث مباشر لجميع فعاليات مؤتمر الوحدة الإسلامية الرابعة والثلاثين على موقع اسلام تايمز
تقرير مصور عن عقد المؤتمر الصحفي للمؤتمر الدولي الرابع والثلاثين للوحدة الإسلامية
مراتب وحدة الأمة الإسلامية في رؤية الإمام الخامنئي (دام ظله)