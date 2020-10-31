اليمن..تحرير 5 من أسرى الجيش واللجان بعملية تبادل في مأرب

ذكر رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى عبدالقادر المرتضى اليوم السبت، أنه تم تحرير خمسة من أسرى الجيش واللجان الشعبية بعملية تبادل في جبهة مأرب.



وقال المرتضى في تغريدة له "بعون الله وتوفيقه تم اليوم السبت 14/3/1442 الموافق 31/10/2020 تحرير (خمسة) من أسرى الجيش واللجان الشعبية في عملية تبادل في جبهة مارب بجهود محلية..".



وتعتبر هذه العملية هي الأولى بعد عملية تبادل الأسرى التي أشرفت عليها الأمم المتحدة، منتصف الشهر الجاري والتي تم بموجبها الإفراج عن مئات الأسرى من أبطال الجيش واللجان الشعبية والمرتزقة بينهم جنود سعوديين وسودانيين.