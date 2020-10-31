ايران.. قيود جديدة في 25 محافظة و46 مدينة لمكافحة كورونا

اعلن المتحدث باسم اللجنة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا في الجمهورية الاسلامية الايرانية علي رضا رئيسي عن فرض قيود جديدة في 25 مركز محافظة و 46 مدينة في البلاد.



وقال رئيسي في تصريح له اليوم السبت حول اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا : انه تم خلال الاجتماع تقديم تقارير مختلفة حول احدث الاوضاع المتعلقة بمرض كورونا في البلاد والاجراءات المتخذة وتقييم الالتزام بالتوصيات الصحية كما جرى البحث حول تاسيس مقر عملاني لمكافحة كورونا.



واضاف: انه تم خلال الاسبوع الماضي فرض قيود على انشطة الاعمال من الفئات الثانية والثالثة والرابعة في 43 مدينة في البلاد يتفشى فيها فيروس كورونا بنسبة عالية وتم تمديد القيود فيها اسبوعا اخر.



وتابع رئيسي: انه تمت المصادقة من قبل اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا في اجتماع اليوم على فرض قيود جديدة لفترة 10 ايام على 25 مركز محافظة و 46 مدينة جديدة في البلاد وتشمل القيود الاعمال من الفئات الثانية والثالثة والرابعة وهي قابلة للتمديد حسب ظروف المحافظات، وبالاجمال فقد بلغ عدد المدن التي فرضت فيها القيود على الاعمال من الفئات الثانية والثالثة والرابعة 89 مدينة.