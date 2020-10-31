الصفحة الرئيسية
0
السبت 31 تشرين الأول 2020 ساعة 20:41

السودان نحو إغلاق جديد بعد ضرب كورونا الدوائر الحكومية

السودان نحو إغلاق جديد بعد ضرب كورونا الدوائر الحكومية
أكدت مصادر صحية سودانية مطلعة أن خيار العودة للإغلاق الجزئي أو التدريجي في السودان بات الأكثر ترجيحا بعد تسلل وباء كوفيد 19 إلى دوائر حكومية حيوية حيث أصاب 4 على الأقل من الموظفين بمكتب رئيس الوزراء عبدالله حمدوك ومحافظ البنك المركز، إضافة إلى رئيس الوزراء الأسبق الصادق المهدي وعدد من أفراد أسرته.

ووفقا لإحصاءات صادرة من وزارة الصحة السودانية، فقد بلغ عدد الإصابات الجمعة، 36 إصابة وهو معدل مرتفع نسبيا مقارنة مع المعدلات التي سجلت خلال الأسابيع التي أعقبت رفع الإغلاق الكلي في ولاية الخرطوم وتخفيف الإجراءات الصحية منذ أكثر من شهرين.

وبهذا ارتفع العدد الكلي لحالات الإصابة بكورونا إلى (13804) حالة منذ بداية الجائحة، و توقفت حالات التعافي عند (6764) و الوفيات عند (837) .

ومن المقرر فتح المدارس كليا في الـ22 من نوفمبر بعد إغلاق دام نحو 8 أشهر، لكن من المرجح أن يتم إرجاء الفتح مرة أخرى في ظل تجدد مخاوف كورونا والنقص الحاد في خدمات النقل والمياه في العديد من المناطق والتقارير التي تتحدث عن نقص الكتاب المدرسي والمعينات التعليمية الأخرى.

وشددت وزارة الصحة على ضرورة الإلتزام بالتدابير الاحترازية للوقاية من المرض وذلك عبر التباعد الاجتماعي وغسل اليدين وتطبيق اداب العطس والسعال، كما نوهت الوزارة الى ضرورة التبليغ عن حالات الإشتباه.

ويعمل العديد القليل المتوافر من الأطباء والكوادر الصحية ساعات طويلة في ظل النقص الحاد في الكوادر الصحية والتردي المريع في أوضاع المستشفيات السودانية بسبب التدمير الممنهج للقطاع الصحي خلال فترة حكم النظام السابق.
رقم : 895233
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
بعد إساءتها للنبي محمد (ص).. ما الثمن الذي ستدفعه فرنسا؟
بعد إساءتها للنبي محمد (ص).. ما الثمن الذي ستدفعه فرنسا؟
الأطفال اليمنيون يموتون جوعاً
الأطفال اليمنيون يموتون جوعاً
31 تشرين الأول 2020
قطار التطبيع يقف في المغرب... هل تسقط في الفخ؟
قطار التطبيع يقف في المغرب... هل تسقط في الفخ؟
31 تشرين الأول 2020
ماذا وراء الإصرار الإيراني على الثأر للفريق سليماني؟
31 تشرين الأول 2020
قائد عسكري ايراني: جميع احتياجات القوات المسلحة يتم انتاجها محليا
قائد عسكري ايراني: جميع احتياجات القوات المسلحة يتم انتاجها محليا
31 تشرين الأول 2020
السيد نصر الله: المسلمون لن يتحملوا أي إساءة للرسول الاكرم (ص)
السيد نصر الله: المسلمون لن يتحملوا أي إساءة للرسول الاكرم (ص)
30 تشرين الأول 2020
أياد خفية تدفع بإتجاه إستهداف الدين الإسلامي ونبيه محمد (ص)
أياد خفية تدفع بإتجاه إستهداف الدين الإسلامي ونبيه محمد (ص)
30 تشرين الأول 2020
عراقچی: المقترح الايراني يمكن أن يمهد للسلام بين باكو ويريفان
عراقچی: المقترح الايراني يمكن أن يمهد للسلام بين باكو ويريفان
30 تشرين الأول 2020
ظريف: لا يمكن تحقيق السلام عبر الاستفزازات البغيضة
ظريف: لا يمكن تحقيق السلام عبر الاستفزازات البغيضة
30 تشرين الأول 2020
مهاتير محمد: الفرنسيون قتلوا الملايين من الناس خلال تاريخهم
مهاتير محمد: الفرنسيون قتلوا الملايين من الناس خلال تاريخهم
30 تشرين الأول 2020
على وقع الانهيارات.. أردوغان يراكم أزماته السياسية
على وقع الانهيارات.. أردوغان يراكم أزماته السياسية
هنادي شموط
30 تشرين الأول 2020
السيد الحوثي: ماكرون ليس إلا دمية من دمى الصهاينة اليهود
السيد الحوثي: ماكرون ليس إلا دمية من دمى الصهاينة اليهود
29 تشرين الأول 2020
سياسة الحياد العمانية على وشك الاندثار
سياسة الحياد العمانية على وشك الاندثار
29 تشرين الأول 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
أكثر من 167 شخصية من 47 دولة سيتحدثون في مؤتمر الدولي الرابع والثلاثين للوحدة الإسلامية
بث مباشر لجميع فعاليات مؤتمر الوحدة الإسلامية الرابعة والثلاثين على موقع اسلام تايمز
تقرير مصور عن عقد المؤتمر الصحفي للمؤتمر الدولي الرابع والثلاثين للوحدة الإسلامية
مراتب وحدة الأمة الإسلامية في رؤية الإمام الخامنئي (دام ظله)