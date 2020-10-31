السودان يعلن استئناف المفاوضات الثلاثية حول سد النهضة

أعلنت الخرطوم، استئناف مفاوضات سد النهضة بين الدول الثلاث (السودان ومصر وإثيوبيا)، الأحد، لبحث قضايا ملء وتشغيل السد الإثيوبي.



وقالت وزارة الري والموارد المائية السودانية، في بيان، إن "مفاوضات ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي، تستأنف الأحد، بين وزراء شؤون المياه بالدول الثلاث".



وأوضحت الوزارة أن استئناف المفاوضات يأتي بناء "على اتفاق وزراء الخارجية والمياه في الدول الثلاث، خلال اجتماعهم الأخير عبر تقنية الفيديو كونفرانس، في 27 أكتوبر الجاري".



ونقل البيان عن رئيس الوفد السوداني المفاوض صالح حمد، قوله إن "السودان كان قد أبدى رفضه فى الاجتماع السابق، مواصلة المفاوضات بنفس المنهج الذي قاد لطريق مسدود في الجولات الماضية".



وأضاف أن السودان تقدم بمقترحات متعددة لإعطاء دور أكبر للخبراء والمراقبين في عملية التفاوض لتقريب وجهات النظر بين الدول الثلاث.



ولم يذكر البيان أي تفاصيل حول طريقة عقد الاجتماع سواء كانت وجاهية أو عبر تقنية الفيديو كونفرانس.



وفي فبراير الماضي، جرت مفاوضات ثلاثية بين القاهرة والخرطوم وأديس أبابا، في واشنطن، وقّعت في ختامها مصر بالأحرف الأولى اتفاقا ثلاثيا بشأن قواعد ملء السد، فيما امتنعت إثيوبيا عن التوقيع.



وتصر أديس أبابا على ملء السد لتوليد الكهرباء، حتى لو لم تتوصل إلى اتفاق مع القاهرة والخرطوم، فيما تتخوف مصر من تأثير سلبي محتمل للسد على تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل البالغة 55.5 مليار متر مكعب.