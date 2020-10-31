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السبت 31 تشرين الأول 2020 ساعة 21:25

مظاهرة الاعلام السوداء تنطلق داخل القدس ضد نتنياهو

مظاهرة الاعلام السوداء تنطلق داخل القدس ضد نتنياهو
افادت مصادر فلسطينية أن مظاهرة الاعلام السوداء انطلقت داخل القدس ومناطق اخرى داخل الكيان ضد رئيس وزراء الاحتلال الاسرائيلي نتانياهو.

وقالت حركة "الأعلام السوداء": "منذ 19 أسبوعاً على التوالي يخرج عشرات كثيرة من آلاف الإسرائيليين والإسرائيليات إلى الشوارع للتظاهر ضد نتنياهو. بحسب هيئاتنا.

واستؤنفت، في الأيام الأخيرة الاحتجاجات ضد نتنياهو في أنحاء "إسرائيل"، مع احتجاج عشرات الآلاف على الكثير من الجسور والتقاطعات.

والأسبوع الماضي وفي القدس المحتلة، أُقيمت مسيرات احتجاج انطلقت من عدة نقاط نحو مقر إقامة نتنياهو، من الكنيست إلى شارع "بلفور".

وفي ميدان "رابين" في تل أبيب أقامت حركة "جودة السلطة" تظاهرة شارك فيها حوالى 2000 متظاهر.

في موازاة ذلك، أُقيمت تظاهرة في ميدان "بيما".

وقال يشاي هداس، من حركة "Crime Minister": "نحن أمام انهيار.. ستتذكرون باشتياق التظاهرات المهذّبة في "بلفور"، وهذا بسبب رجلٍ واحد متّهم بثلاث لوائح اتّهام".

ويقول المحتجون: "مليون عاطل من العمل، أناس متفانين وشرفاء، أصبحوا في يومٍ واحد شحّاذين".

ويتهم المحتجون نتانياهو باتباع سلطة منهمكة بأمرٍ واحدٍ فقط: التقسيم والشرذمة!
رقم : 895245
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