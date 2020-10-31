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السبت 31 تشرين الأول 2020 ساعة 21:29

إيطاليا تسجل ارتفاعا قياسيا للإصابات بفيروس كورونا

إيطاليا تسجل ارتفاعا قياسيا للإصابات بفيروس كورونا
أعلنت وزارة الصحة الإيطالية، اليوم السبت، عن تسجيلها 31758 إصابة جديدة بفيروس كورونا ما يمثل ارتفاعا قياسيا للحالات منذ بدء التفشي في إيطاليا.

وأفادت الوزارة، في إحصائية جديدة، بارتفاع عدد الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19" في إيطاليا خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 31758، ليصل إلى مستوى 679430 حالة.

وتمثل هذه الحصيلة ارتفاعا قياسيا جديدا للإصابات اليومية بفيروس كورونا في البلاد، وتأتي بعد أن بلغ هذا العدد يوم 28 أكتوبر 24991 حالة، وفي 29 أكتوبر 26831، وفي 30 أكتوبر 31804.

كما أضافت وزارة الصحة الإيطالية أنها رصدت 297 وفاة جديدة جراء المرض، ليصل عدد ضحايا الجائحة في البلاد إلى 38618 حالة.

وشهد مؤشر الوفيات اليومية بالتالي ارتفاعا حادا، حيث بلغ هذا العدد في إيطاليا يوم 28 أكتوبر 205 حالات، وفي 29 أكتوبر 217، وفي 30 أكتوبر 199.

وتواجه إيطاليا في الأسابيع الأخيرة ارتفاعات غير مسبوقة للإصابات اليومية بفيروس كورونا.

وعلى خلفية هذه التطورات أكد رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي، فرض قيود جديد مع السماح لرؤساء البلديات بفرض حظر تجول ليلي في مناطقهم، مع إغلاق المسارح وقاعات السينما والرياضة والأسواق والحد من ساعات عمل المطاعم.
رقم : 895246
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