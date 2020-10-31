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السبت 31 تشرين الأول 2020 ساعة 22:46

لبنان:تسجيل 1699 اصابة جديدة بفيروس كورونا و12 حالة وفاة

لبنان:تسجيل 1699 اصابة جديدة بفيروس كورونا و12 حالة وفاة
ارتفاع بعدد المصابين بفيروس كورونا في لبنان بعد تسجيل 1699 اصابة جديدة بفيروس كورونا و وتسجيل 12 حالة وفاة ليوم السبت.

أعلنت ​وزارة ​الصحة​ العامة​ في تقريرها اليومي، "تسجيل 1699 حالة جديدة مُصابة ب​فيروس كورونا​ المستجد، ليرتفع العدد التراكمي للإصابات منذ 21 شباط الماضي إلى 81228 حالة".

وأوضحت أنّه تمّ تسجيل 12 حالة وفاة جديدة خلال ​الساعات​ الـ24 الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 637، مشيرةً إلى أنّ "عدد ​حالات​ الاستشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية بلغ 812، من بينها 276 في العناية المركّزة، لافتةً إلى أنّ "عدد الفحوصات المخبريّة المحليّة الّتي أُجريت وصل إلى 14903 فحصًا، فيما أُجري 862 فحصًا في ​المطار​".

حيث أشار رئيس ​لجنة ​الصحة​ النيابية​ النائب ​عاصم عراجي​، في حديث تلفزيوني، انه من "الممكن ان تستمر الموجة الاولى من انتشار ​فيروس كورونا​، وكل التوقعات تؤكد وجود موجة تفشي ثانية للفيروس"، مشدداًعلى "اننا نبذل جهداً كبيراً من اجل تأمين اماكن للمرضى في المسشتفيات".

ولفت عراجي على انه "من المفروض ان نتحضر لتجهيز غرف للعناية فائقة، ويجب الانتباه الى ان بعض الاشخاص يموتون في البيوت لعدم توفر اماكن في المسشتفيات، ونحن نذهب الى السيناريو الايطالي ويجب تطبيق القرارات بسرعة كبيرة، كالتباعد الاجتماعي، وارتداء ​الكمامة​"
 
رقم : 895255
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