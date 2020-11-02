الخارجية التركية: سنواصل التنقيب شرقي المتوسط

قالت تركيا، الأحد، إنها ستواصل أعمالها المتعلقة بالتنقيب شرقي البحر الأبيض المتوسط، في إطار حقوقها النابعة من القانون الدولي.



جاء ذلك في بيان نشره المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية حامي أقصوي، ردًا على بيان يوناني حول التنقيب شرقي المتوسط.



وأكّد أقصوي أن الخارجية اليونانية نشرت اليوم بيانًا آخر يكرر مزاعمها التي لا أساس لها من الصحة بشأن المسح السيزمي الذي تواصله تركيا في جرفها القاري شرقي المتوسط.



ووصف اعتراض اليونان على الأنشطة التركية عقب صدور كل إخطار "نافتيكس" (للبحارة)، استنادًا إلى مزاعمها المتطرفة، بأنه "محاولة عبثية".



وأضاف أقصوي: "سيواصل بلدنا أنشطته في المنطقة في إطار حقوقه النابعة من القانون الدولي".



ولفت إلى أن تركيا مستعدة للتعاون مع اليونان، وحل المشاكل القائمة بين البلدين عن طريق الحوار.



وأكّد أن تركيا ستواصل حتمًا بكل حزم حماية حقوقها ومصالحها المشروعة هي وجمهورية شمال قبرص التركية.



وقال إن أنقرة تنتظر من أثينا أن تتجنب الخطوات التي تصعد التوتر في المنطقة، وتساهم في تشكيل المناخ المناسب للمفاوضات، وتعلن استعدادها لإجراء المحادثات، بدلًا من إلقاء اللوم على تركيا عبر مزاعم لا أساس لها، والتقدم بشكوى إلى البلدان الأخرى على غرار ما تقوم به دائمًا.



وختم البيان: "في هذه المناسبة، ندعو اليونان مرة أخرى إلى حوار غير مشروط مع بلدنا لمناقشة قضية مناطق الصلاحية البحرية شرقي المتوسط، والقضايا المترابطة بين البلدين".



وأعلنت تركيا، الأحد، تمديد إخطار نافتيكس حول مهام المسح السيزمي التي تقوم بها سفينة "الريس عروج" شرقي المتوسط، حتى 14 تشرين الثاني الحالي.



وبموجب قرار التمديد، ستواصل السفينة مهامها حتى 14 نوفمبر، بعد أن كان من المقرر أن تنتهي صلاحية الاخطار، في 4 نوفمبر.



وتركيا واليونان العضوان في حلف شمال الأطلسي على خلاف حول نطاق الجرف القاري لكل منهما وكذلك مطالب متداخلة بالأحقية في موارد النفط والغاز في شرق المتوسط.