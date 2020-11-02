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الاثنين 2 تشرين الثاني 2020 ساعة 09:43

عراقجي: مبادرة إيران يمكن أن تساعد بإنهاء نزاع قره باغ

عراقجي: مبادرة إيران يمكن أن تساعد بإنهاء نزاع قره باغ
قال المبعوث الإيراني الخاص لتسوية نزاع ناغورني قره باغ عباس عراقجي إن مبادرة إيران تستند إلى سلسلة من المبادئ المقبولة دوليًا.

وقال عراقجي في حوار مع قناة في جمهورية آذربيجان حول مشروع ايران لحل النزاع حول قرة باغ: من المبادئ المقبولة احترام السيادة وسلامة الأراضي ومبدأ حرمة الحدود وإنهاء الاحتلال واحترام حقوق الأقليات وعودة اللاجئين واضاف ان مبادرة إيران يمكن أن تساعد في إنهاء الصراع سلميا في ناغورني قره باغ .

وأوضح المبعوث الإيراني الخاص لتسوية نزاع ناغورني قره باغ، ان الرؤية الواقعية والنهج الاقليمي ومشاركة الدول المؤثرة، تعد من خصائص مبادرة ايران التي ترمي لحل تسوية القضية بمشاركة اقليمية ووصول الطرفين الى مطالبهما.

واضاف: ان مبادرة ايران مبنية على سلسلة من المبادئ المعترف بها دوليا من ضمنها احترام السيادة ووحدة الاراضي ومبدا عدم تغيير الحدود وانهاء الاحتلال وضمان حقوق الاقليات وعودة المشردين الى ديارهم.

واشار المندوب الايراني الخاص لحل نزاع قرة باغ الى ان مسؤوليتنا في هذه الظروف هي بذل كل جهد ممكن ودراسة كل آلية يمكنها ان تكون مؤثرة واضاف: ان مقترح طهران تم تقديمه بحسن النية الكاملة ويسعى لانهاء الخسائر البشرية وغير البشرية.

وقال عراقجي: نامل بالوصول الى الهدف المتوخى من هذا الجهد الا ان هنالك مشاكل معقدة قائمة في الطريق.

واكد مساعد الخارجية الايرانية قائلا: اننا يمكننا الوصول الى النتيجة اللازمة لو تحلت جميع الاطراف بحسن النوايا وتمت الحيلولة دون تدخل بعض الدول من خارج المنطقة الساعية الى تخريب العلاقات.

واشار عراقجي الى ان ايران شرعت باتصالاتها لانهاء النزاع منذ تجدد الاشتباكات واضاف: ان موقف ايران الدائم هو دعم وحدة اراضي جمهورية اذربيجان ومعارضة الاحتلال والتاكيد على تحرير المناطق المحتلة وان هذا الموقف لم يتغير منذ 27 عاما.
رقم : 895452
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