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الاثنين 2 تشرين الثاني 2020 ساعة 09:46

مدير عام منظمة الصحة العالمية يعزل نفسه بسبب كورونا

مدير عام منظمة الصحة العالمية يعزل نفسه بسبب كورونا
قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس ،أمس الأحد، إنه عزل نفسه بعد مخالطته شخصا مصابا بفيروس كورونا المستجد.

وقال تيدروس أدهانوم غيبريسوس عبر تغريدة في "تويتر": "أنا بخير ولم تظهر أي أعراض، لكن سأعزل نفسي خلال الأيام القادمة تماشيا مع بروتوكولات منظمة الصحة العالمية".

وأكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية أنه سيواصل العمل من المنزل.

وتابع غيبريسوس قائلا: "من المهم للغاية أن نمتثل جميعا للإرشادات الصحية.. هذه هي الطريقة التي سنقوم بها بكسر سلاسل انتقال عدوى كوفيد 19، وقمع الفيروس، وحماية الأنظمة الصحية".

واختتم المدير العام لمنظمة الصحة العالمية سلسة تغريداته بالقول: "أنا وزملائي بمنظمة الصحة العالمية سنستمر بالانخراط مع الشركاء لإنقاذ الأرواح وحماية المستضعفين".
رقم : 895453
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