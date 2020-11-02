الاحتلال يهدم منزلا في الضفة الغربية فجر اليوم

هدمت قوات الاحتلال ،فجر اليوم الاثنين، منزل الأسير خليل عبد الخالق دويكات في قرية روجيب شرقي نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.



ويبرر الاحتلال جريمة هدم المنزل بتنفيذ الأسير دويكات عملية الطعن التي وقعت في مدينة "بتاح تكفا" قبل شهرين، وأسفرت عن مقتل حاخام يهودي متطرف.



وأفاد شهود عيان أن أعدادا كبيرة من آليات الاحتلال ترافقها جرافة عسكرية تواجدت على معبر عورتا شرقي نابلس، كما تواجدت قوة أخرى بالقرب من حاجز بيت فوريك، قبل أن تقتحم روجيب وتشرع بهدم المنزل.



واندلعت مواجهات بين أهالي القرية وقوات الاحتلال التي أطلقت قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع.