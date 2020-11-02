استشهاد سوريين اثنين برصاص القوات التركية بريف الحسكة

أكدت مصادر سورية إطلاق القوات التركية الرصاص على مدنيين ما اودى بحياة مدنيين اثنين في مدينة رأس العين بريف الحسكة الشمالي الغربي.



وذكرت مصادر محلية لمراسل سانا في الحسكة أن القوات التركية أطلقت النار ،مساء أمس الاحد باتجاه سيارة مدنية “فان” أثناء سيرها في مدينة رأس العين ما أدى إلى استشهاد مدنيين اثنين كانا ضمن السيارة.



كما اعتدت القوات التركية بالمدفعية على قرية الدبس ومحيط بلدة تل أبيض بريف الرقة الشمالي وذلك في إطار سياسة الضغط والترهيب التي تمارسها القوات التركية لتهجير المدنيين من منازلهم وأراضيهم الزراعية.



ومنذ عدوانها على الأراضي السورية في التاسع من تشرين الأول من العام الماضي أقدمت القوات التركية والمجموعات الموالية لها من تنفيذ عمليات إجرامية بحق الأهالي وتدمير البنى التحتية والمرافق الخدمية وإشاعة الفوضى وممارسة مختلف أشكال الإرهاب بحق الأهالي ما أدى إلى استشهاد وجرح العشرات منهم ونزوح عدد كبير باتجاه مدينتي الحسكة والقامشلي.