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الاثنين 2 تشرين الثاني 2020 ساعة 11:28

إيران.. حجم التبادل التجاري بلغ 38 مليار دولار خلال 7 اشهر

إيران.. حجم التبادل التجاري بلغ 38 مليار دولار خلال 7 اشهر
اعلن مدير عام مصلحة الجمارك في الجمهورية الاسلامية الايرانية مهدي ميراشرفي بان حجم التبادل التجاري للبلاد مع الخارج بلغ 85 مليون طن بقيمة 38 مليارا و 278 مليون دولار خلال الاشهر السبعة الاولى من العام الايراني الجاري (بدا في 20 اذار).

وقال ميراشرفي في تصريح له ،أمس الاحد: ان حجم التبادل التجاري خلال الاشهر السبعة الاولى من العام الجاري يشير الى زيادة بنسبة نحو 11 بالمائة في القيمة وانخفاض في الوزن بنسبة 17.5 بالمائة.

واضاف: ان حجم صادرات البلاد من اجمالي حجم التبادل التجاري بلغ 65 مليونا و 573 الف طن بقيمة 18 مليارا و 238 مليون دولار فيما بلغ حجم الواردات 19 مليونا و 332 الف طن بقيمة 20 مليارا و 40 مليون دولار من ضمنها 13.8 مليون طن متعلق بالسلع الاساسية.

واوضح بان غالبية الصادرات كانت على الترتيب الى العراق بقيمة 4 مليارات و 800 مليون دولار والصين 4 مليارات و 400 مليون دولار والامارات 2 مليار و 200 مليون دولار وتركيا 1 مليار و 400 مليون دولار وافغانستان 1 مليار و 300 مليون دولار.

واضاف: ان غالبية واردات البلاد كنت من الصين بقيمة 5 مليارات و 100 مليون دولار والامارات 4 مليارات و 700 مليون دولار وتركيا 2 مليار و 200 مليون دولار والهند 1 مليار و 200 مليون دولار والمانيا نحو مليار دولار.
رقم : 895469
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