ظريف يتوجه غدا الى بوليفيا

اعلن المتحدث باسم الخارجية الايرانية سعيد خطيب زادة ان وزير الخاجرة محمد جواد ظريف سيتوجه غدا الى بوليفيا للمشاركة في مراسم اداء اليمين الدستورية للرئيس البوليفي الجديد .



كما أشار خطيب زاده إلى التطورات في بوليفيا والعلاقات الثنائية بين طهران ولاباز مع بدء عمل الحكومة الجديدة ، قائلا: زيارة وزير الخارجية تظهر استعداد البلدين لإعادة العلاقات إلى مستوى عالٍ"، نأمل أن تأخذ العلاقات بين البلدين مسارًا طبيعيًا وممتازًا وأن تعود العلاقات بين البلدين بما ينفع مصالحهما.



هذا وسيزور ظريف كلا من كوبا وفنزويلا في ختام زيارته لبوليفيا .