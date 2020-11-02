الاستخبارات العراقية تعتقل منفذي مجزرة الخيلانية

تمكنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في العراق من اعتقال إرهابيين اثنين من منفذي "مجزرة الخيلانية" بقضاء المقدادية.



وقالت الوكالة في بيان، إنه تنفيذاً لتوجيهات وزير الداخلية وبإشراف مباشر من قبل وكيل الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، نفذت مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديريتي تقنيات الوكالة واستخبارات ومكافحة ارهاب ديالى وبإسناد قوة من استخبارات عمليات ديالى بعملية استخباراتية خاطفة خلال 24 ساعة.



وأضافت أن العملية نتج عنها القاء القبض على إرهابيين اثنين من منفذي مجزرة الخيلانية بقضاء المقدادية التي راح ضحيتها الشيخ علي فاضل الكعبي واربعة من أفراد عائلته.



وأكدت الوكالة أنه تأشر مطلوبيتهما وفق احكام المادة 4 إرهاب لانتمائهما لتنظيم "داعش" الإرهابي التي عملا فيه ضمن ما يسمى "قاطعي كركوك و ديالى ولاية العراق".



وأشارت إلى أنه تم تدوين أقوالهما بالاعتراف بجريمتهما النكراء وستتم احالتهما للقضاء لينالا جزاءهما العادل.