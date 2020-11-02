انطلاق مناورة القوة الجوية للجيش الإيراني

انطلقت المرحلة التاسعة لمناورات " فدائيو الولاية" للقوة الجوية للجيش الايراني تحت شعار "يا صادق آل محمد (صلوات الله وسلامه عليهما)" في محافظة اصفهان (وسط).



وقال المتحدث بالاسم مناورة "فدائيو الولاية" للقوة الجوية للجيش الايراني العمید فرهاد کودرزي : ان العشرات من مختلف انواع الطائرات المقاتلة وقاذفة القنابل والنقل الثقيلة وشبه الثقيلة والمقاتلات الاعتراضية والاستطلاعية والدورية الجوية والمسيّرة، ستشارك لفترة يومين في المرحلة الرئيسية والعملانية للمناورات.



واضاف العميد کودرزي: ستشارك في هذه المناورات؛ طائرات قاذفة قنابل ثقيلة من طراز "سوخوي 24" و"اف 4" و"اف 5" و"اف 7" "اف 14" و"ميغ 29" و"صاعقة" وطائرات ارضاع جوي "بوينغ 707" و"بوينغ 747" وطائرات نقل واسناد "سي 130" بمعية مختلف انواع الطائرات المسيرة مزودة بصواريخ بالغة الدقة وقنابل ذكية بعيد المدى ومشوشة للرادار، والتي توجهت الى قاعدة "الشهيد بابائي" في اصفهان قبل عدة ايام.