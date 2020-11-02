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الاثنين 2 تشرين الثاني 2020 ساعة 13:15

الاحتلال يعتقل 6 فلسطينيين بينهم ناشطة

الاحتلال يعتقل 6 فلسطينيين بينهم ناشطة
اعتقلت قوات الاحتلال ،فجر اليوم الاثنين، 6 فلسطينيين بعد عملية دهم وتفتيش بينهم ناشطة نسوية وطالبة.

واقتحمت قوات الاحتلال مدينة رام الله واعتقلت الناشطة النسوية ختام السعافين رئيسة اتحاد لجان المرأة الفلسطينية بعد مداهمة منزلها في بيتونيا.

كما اعتقلت الطالبة في جامعة بيرزيت شذى الطويل بعد مداهمة منزل أسرتها بمدينة البيرة.

فيما اعتقلت مواطنين من قلقيلية هما: الأسير المحرر شاهر علي الراعي "50 عاما"، وأحمد محمد الراعي "65 عاما"، بعد مداهمة منزليهما وفتشتهما، وعبثت بمحتوياتها.

ومن طولكرم اعتقلت أسيرين محررين هما: محمد قاسم جوابرة (55 عاما) من عزبة الجراد جنوب شرق طولكرم، وجمال جميل إسماعيل برهم (60 عاما) من بلدة رامين شرق المحافظة، بعد ان داهمت منزليهما وفتشتهما.
رقم : 895488
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