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الاثنين 2 تشرين الثاني 2020 ساعة 14:01

ابن زايد يعلّق على الإساءة للنبي محمد (ص)

ابن زايد يعلّق على الإساءة للنبي محمد (ص)
علّق ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد على الإساءة الفرنسية للنبي محمد (صلى الله عليه وآله) وللإسلام، وذلك لأول مرة بعد انتشار الرسوم المسيئة التي جرحت مشاعر ملايين المسلمين في العالم.

إذ أجرى ابن زايد اتصال هاتفي ،أمس الأحد، مع الرئيس الفرنسي إمانوئل ماكرون، حسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

ويأتي تعليق بن زايد على قضية الإساءة للرسول (صلى الله عليه وآله) بعد تراجع الرئيس الفرنسي عن موقفه من الرسوم المسيئة، وذلك خلال مقابلة تلفزيونية، ادعى فيها أن ما قيل عنه في هذا الصدد أخبار مضللة ومقتطعة من سياقها وأنه يتفهم مشاعر المسلمين إزاء الرسوم المسيئة للنبي محمد (صلى الله عليه وآله).

وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية، فقد شدد ابن زايد على أن يكون التعامل بين الشعوب من خلال تواصل الحضارات والثقافات والاحترام المتبادل، مشيدا بجذور التواصل التاريخي والحضاري المشترك بين فرنسا والعالم العربي.

وأعرب ابن زايد عن تقديره للتنوع الثقافي في فرنسا واحتضانها لمواطنيها المسلمين الذين يعيشون تحت مظلة القانون، ودولة المؤسسات التي تخدم معتقداتهم وثقافاتهم ويمارسون فيها حقوقهم في هذا الإطار.

كما عبر ابن زايد عن إدانته "الاعتداءات الإرهابية" التي شهدتها فرنسا خلال الفترة الماضية، وقدم تعازيه إلى الرئيس الفرنسي.

وأكد ولي عهد أبوظبي أن هذه الممارسات تتنافى مع تعاليم ومبادئ الأديان السماوية كافة التي تحض على السلام والتسامح والمحبة وتؤكد قدسية النفس البشرية.

كما بحث ابن زايد و"ماكرون" العلاقات الثنائية، حيث أكد ولي عهد أبوظبي على عمق العلاقات ورسوخها بين البلدين، كما بحثا العديد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

ويأتي الموقف الإماراتي في وقت أدانت مجموعة من الدول العربية والإسلامية، موقف باريس إزاء الإساءات المتكررة للنبي في فرنسا، وما وصفوه بـ"خطاب الكراهية والإساءة" الصادر عن ماكرون الذي تمسك فيه بنشر تلك الرسوم.
رقم : 895496
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