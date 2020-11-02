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الاثنين 2 تشرين الثاني 2020 ساعة 15:45

مصرع 20 شخصا واصابة 15بالهجوم المسلح على جامعة كابول

مصرع 20 شخصا واصابة 15بالهجوم المسلح على جامعة كابول
أعلن مصدر في الحكومة الأفغانية ،اليوم الاثنين، عن مقتل عدد من الطلاب وإصابة آخرين، بهجوم على جامعة كابول الحكومية.

ولقى 20 شخصا مصرعهم وأصيب 15 آخرون في هجوم على إحدى الجامعات في مدينة كابول بأفغانستان.

وعلم سابقا عن وقوع ثمانية مصابين نتيجة لتبادل لإطلاق النار بالقرب منن الجامعة، بالإضافة إلى ورود تقارير إعلامية عن سماع دوي انفجار في مكان الحادث.

وأفادت وزارة الداخلية الأفغانية لاحقا بإجراء عملية أمنية في مبنى الجامعة التي تم إجلاء مئات من الأشخاص منه.

وأوضح المتحدث باسم الداخلية، طارق أريان: "لا يزال من الممكن سماع دوي طلقات الرصاص في المنطقة، إلا أن قوات الأمن أغلقتها.. ولا نعلم ما إذا كنا نتعامل مع هجوم منسق أو أي شيء آخر".

وقبل ذلك، أوردت قناة تلفزيونية الأفغانية أن الانفجار وإطلاق النيران تزامنا مع قيام ممثلين عن أفغانستان وإيران بتدشين معرض كتب في مبنى الجامعة.

وأخبرت القناة أن جماعة"طالبان" نفت ضلوعها في الهجوم.
رقم : 895515
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