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الاثنين 2 تشرين الثاني 2020 ساعة 16:37
روحاني يهنئ قادة الدول الاسلامية بالمولد النبوي الشريف
هنأ رئيس الجمهورية في برقيات منفصلة، قادة الدول الاسلامية لمناسبة حلول الذكرى الميمونة لمولد "نبي السلام والمحبة واسوة الطهر"، محمد بن عبد الله (صلى الله عليه واله وسلم).
رقم :
895519
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