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الاثنين 2 تشرين الثاني 2020 ساعة 16:49

قاليباف يهنئ رؤساء البرلمانات الاسلامية بذكرى المولد النبوي الشريف

قاليباف يهنئ رؤساء البرلمانات الاسلامية بذكرى المولد النبوي الشريف
بعث رئيس مجلس الشورى الاسلامي محمد باقر قاليباف برقية الى رؤساء البرلمانات الاسلامية، مهنئا بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف (ص).

وقال قاليباف في رسالة وجهها إلى رؤساء البرلمانات الإسلامية بمناسبة مولد النبي الإكرم: أقدم لكم احر التهاني والتحيات بمناسبة ولادة الرسول الاكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم.

واعرب قاليباف عن امله بالمزيد من توطيد اواصر الاخوة والصداقة بين الشعوب الاسلامية ببركة هذا المولد المبارك المبشر بالخير والرحمة والاسوة الحسنة.

كما اعرب رئيس مجلس الشورى الاسلامي عن امله بان تعمل الدول الاسلامية عبر استثمار هذا التراث القيم وبذل المزيد من المساعي والجهود على تقديم صورة الاسلام الرحمانية والنورانية لشعوب العالم.

وأشار قاليباف إلى أنه في ظل الظروف التي أساءت فيها الشرور والخبائث الى الامة الإسلامية والنبي العظيم لا شك ان الامة الاسلامية تسير في نهج السعادة من خلال الاعتماد على القرآن الكريم والاستعانة بالاحاديث النبوية.

واكد إنني أغتنم هذه الفرصة وأؤكد على أهمية التعاون الشامل بين الدول الإسلامية وتعزيز العلاقات البرلمانية وأسأل الله العلي القدير العافية والنجاح المستمر لرؤساء وأعضاء البرلمانات الاسلامية والتقدم والازدهار للحكومات وألامة الاسلامية.
رقم : 895525
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