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الاثنين 2 تشرين الثاني 2020 ساعة 17:28

توقعات بترشيح الأسير مروان البرغوثي نفسه رئيسا للفلسطينيين

توقعات بترشيح الأسير مروان البرغوثي نفسه رئيسا للفلسطينيين
قال المُستشرِق الإسرائيليّ آفي يسسخارف، المعروف بصلاته الوطيدة مع السلطة الفلسطينيّة في رام الله، إنّ نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية، وإمكانية أنْ تفرز عن فوز للرئيس الحالي دونالد ترامب، ستؤدي على الأرجح لإجراء انتخابات عامة في الأراضي الفلسطينية، تبدأ بالمجلس التشريعي، ومن ثم الانتخابات الرئاسية، على حدّ قوله.

وأضاف يسسخاروف في تقرير نشره بصحيفة (معاريف) العبريّة إنّه منذ تولى محمود عباس منصبه قبل 16 عامًا، يبدو أنّ حركة فتح تتجه لترشيحه مجددًا، رغم أنه يبلغ 85 عامًا من العمر. وفي ما يتعلق بالقيادي الفتحاوي، مروان البرغوثي، قال يسخاروف، إنّ قيادة فتح لن ترشح البرغوثي، المعتقل في السجون الإسرائيليّة ويقضي خمسة مؤبدات.

وأردف المستشرق قائلاً إنّ البرغوثي، يبلغ 62 عامًا من العمر، ويُلقبه الإسرائيليون مهندس الانتفاضة الثانية، وساهم بتفجيرها، ومنذ اندلاعها كان من أوائل الداعمين لتسليحها وعسكرتها، وفي نيسان (أبريل) من العام 2002، بعد مطاردة طويلة، اعتقل في منزل صديقه زياد أبو عين برام الله، على حدّ تعبيره.

يُشار إلى أنّ أبو عين، رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان وعضو المجلس الثوري لحركة فتح استُشهد في أواخر العام 2014، بعد الاعتداء عليه من قبل جنود الاحتلال بالضرب واستهدافه بقنابل الغاز المدمع، خلال مسيرة في بلدة ترمسعيا شمال رام الله.

وأوضح المُستشرق أيضًا أنّ البرغوثي ما زال يصر على الترشح للانتخابات الرئاسية، إذا تمت، سواء كان ممثلا عن فتح، أوْ مرشحًا مستقلاً، وفي حال اختارت فتح مرشحًا آخر، فإنّ البرغوثي سيخوض المنافسة ضدّه، مع أنّه في الوقت الحالي، ووفقًا لاستطلاعات الرأي الفلسطينيّة، لا يزال يحتل المرشح الأول، مشددًا على أنّ احتمالاً مؤكدًا في أنْ تستيقظ إسرائيل يومًا ما، وتكتشف أنّ الرئيس الفلسطيني المنتخب ليس سوى سجينها الأمني الأكثر شهرة، طبقًا لأقوال المُستشرق إيسسخاروف.

وأضاف يسسخاروف، أنّ رفاق البرغوثي يعتقدون أنّه لا جدوى من اتخاذ قرار في الوقت الحالي بشأن مشاركته في الانتخابات، وعندما يصدر رئيس السلطة عبّاس قرار الانتخابات الرئاسية، فسيعلن بعد ذلك ما ينوي القيام به، لكن هناك احتمالات أنّه سيرشح نفسه بالفعل، ولا أعرف إنْ كان باسم فتح أم لا، هذا يعتمد على الحركة، وكيف تختار مرشحها، ويتوقع أنْ يكون لديها أكثر من مرشح، لكن البرغوثي ما زال لديه أفضل فرصة للفوز، حتى من السجن.
رقم : 895537
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