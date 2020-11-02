محاولة اغتيال مسؤولة سورية في محافظة درعا

كشفت مسؤولة سورية عن تعرضها لمحاولة اغتيال نجت في بلدة الطيبة في درعا.



وبينت رئيس مجلس بلدة الطيبة في درعا، ماريا الزعبي، في حديث خاص لـ سناك سوري أنه مساء السبت وبينما كانت تلقى المعزين بوفاة شقيقها أمس مساءً في منزلها ببلدة الطيبة بريف درعا الشرقي، قام مجهولون بإطلاق النار على منزلها محاولين قتلها.



وأضافت الزعبي: كنت أودع المعزين عند باب المنزل عندما بدأ الرصاص ينهمر على المنزل فهرعنا إلى الداخل على الفور، بينما استنفر المقربون بالجوار وجاؤوا باتجاه المنزل ما دفع المهاجمين للفرار على دراجة نارية.



الزعبي أكدت أن أحداً لم يصب بأذى بينما اقتصرت الأضرار على الماديات فقط.



و هذا وسبق أن تعرضت الزعبي لمحاولة اغتيال قبل أشهر عبر إلقاء قنبلة على منزلها ليلا ما أدى إلى حدوث بعض الأضرار في المنزل حينها ولم تصب بأذى.



يذكر أن محافظة درعا تشهد سلسلة مستمرة من الاغتيالات والحوادث الأمنية تستهدف عسكريين ومدنيين وكان آخرهم رئيس مجلس مدينة الصنمين.