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الاثنين 2 تشرين الثاني 2020 ساعة 17:33

الحذر الشديد.. صحة ايران تصنف 27 محافظة باللون الاحمر

الحذر الشديد.. صحة ايران تصنف 27 محافظة باللون الاحمر
اعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايراني، عن وفاة 440 شخصا آخر خلال الساعات الـ24 الماضية بفيروس كورونا، ليرتفع عدد المتوفين الى35 الفا و738 شخصا، في وقت صنفت فيه 27 محافظة بالبلاد باللون الاحمر الذي يعني الحذر الشديد.

واعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايراني سيما سادات لاري، اليوم الاثنین، انه تم خلال الساعات الـ 24 الماضية تسجيل8289حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا ليرتفع اجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد الى 628 الفا و 780 حالة لغاية الان بينهم 5315 في وضع حرج.

واضافت سادات لاري، ان عدد المتعافين من الفيروس بلغ 491 الفا و 247 شخصا حتى اليوم.

كما أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة، ان5 ملايين و الفا و 422 اشخاص خضعوا لفحص الکشف عن الاصابة بفیروس "کوفید 19" في انحاء البلاد حتى الان.
رقم : 895541
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