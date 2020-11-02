معهد بريطاني: الصواريخ والمسيرات الإيرانية خيارات جيدة للتصدير

كتب معهد بريطاني في تحليل حول إنهاء حظر الأسلحة المفروض على إيران ، أن ايران بالإضافة إلى تحديث بعض وحداتها العسكرية ، تمتلك أيضًا خيارات تصدير جيدة.



ويفيد تقرير وكالة انباء "فارس" إن المعهد البريطاني للدراسات الاستراتيجية كتب في تحليل بقلم دوغلاس باري بشأن إنتهاء حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على إيران ، عن التكهنات حول مشتريات ايران المحتملة وصادراتها من الاسلحة وقال ان "انتهاء حظر الأسلحة". يسمح لإيران بعرض أنظمتها الخاصة بشكل علني للتصدير.



وتابع دوجلاس باري في جزء من التحليل: "يمكن للصواريخ الإيرانية المضادة للسفن والطائرات بدون طيار أن تجد أسواقًا في البلدان التي ليس لديها القدرة على التوريد والوصول إلى الموردين التقليديين". لقد أبدت إيران بالفعل اهتمامًا بتصدير صواريخ كروز من طراز قدس -1 ، وقد يكون هذا السلاح خيارًا جذابًا وغير مكلف لبعض الدول.



وكتب المؤلف في جانب من تقريره أن الصين وروسيا يمكن أن تقدم حزم أسلحة مطورة لأنظمة إيران الجوية أو البحرية أو البرية. إن إنتاج أنظمة صواريخ جو - جو وجو - أرض وسطح - أرض سيفيد إيران. فطهران تمتلك الآن صواريخ تكتيكية جيدة التوجيه ، وسيفيد التعاون الأوسع القطاع المحلي في هذا البلد .



وأشار مؤلف هذا التحليل ، في تقريره ،إلى إمكانية تحديث القوات البحرية والجوية الإيرانية ، لافتا إلى رغبة طهران في تطوير قدرة صواريخ أرض - جو والصواريخ المضادة للسفن ، وكتب أن إيران من المرجح أن تحسن قدرتها على تحسين صواريخ أرض - جو والصواريخ المضادة للسفن التي ستكلف الولايات المتحدة وغيرها في الخليج الفارسي الثمن غاليا في حالة نشوب صراع .