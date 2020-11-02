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الاثنين 2 تشرين الثاني 2020 ساعة 20:34
مهنئا نظراءه في دول العالم الاسلامي بالمولد النبوي الشريف؛

جهانغيري : الدفاع عن قيم النبي الاكرم (ص) اولوية الشعوب المسلمة

جهانغيري : الدفاع عن قيم النبي الاكرم (ص) اولوية الشعوب المسلمة
اكد النائب الاول لرئيس الجمهورية "اسحاق جهانغيري"، ان الحفاظ والدفاع عن قيم النبي الاعظم "محمد بن عبد الله"، من اولويات جميع الدول والشعوب الاسلامية.

وفي برقيات منفصلة بعثها الى نظرائه في الدول الاسلامية، اذ هنأ جهانغيري بحلول ذكرى المولد النبوي الشريف، اكد ان رسول الله (ص) كان مناديا بالانسانية وحفظ الامانة والاخوة والمساواة وسير البشرية نحو السعادة والرشاد.

كما تطلع النائب الاول لرئيس الجمهورية، ببركة هذه المناسبة العظيمة، الى تعزيز الاواصر اكثر فأكثر بين الشعوب الاسلامية، والقضاء نهائيا وفي اسرع وقت على فيروس كورونا وتعافي المصابين بهذا المرض في انحاء العالم.
رقم : 895562
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