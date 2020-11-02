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الاثنين 2 تشرين الثاني 2020 ساعة 20:39

ارتفاع عدد ضحايا زلزال إزمير غرب تركيا إلى 91 قتيلا

ارتفاع عدد ضحايا زلزال إزمير غرب تركيا إلى 91 قتيلا
أعلنت السلطات التركية، اليوم الاثنين، عن ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب يوم الجمعة الماضي غرب البلاد، وخاصة ولاية إزمير، إلى 91 قتيلا.

وأفادت رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد" بأن الزلزال أسفر عن مصرع 91 شخصا وإصابة 994 آخرين بجروح، مضيفة أن 839 منهم غادروا المستشفيات، فيما يواصل 155 آخرون تلقي الرعاية الصحية اللازمة.

وأضافت "آفاد" أنه تم بعد الزلزال تسجيل 1286 هزة أرضية ارتدادية، بينها 43 تجاوزت قوتها 4 درجات.

وقالت إن السلطات وزعت أكثر من 3500 خيمة و13 ألف سرير لتوفير أماكن إيواء مؤقتة للمتضررين.

وضرب زلزال بلغت قوته 6.6 درجة على مقياس ريختر، الجمعة، مناطق غرب تركيا وخاصة ولاية إزمير التي تعرضت لدمار أكبر من الولايات التركية الأخرى.

وأوضحت "آفاد" أن مركز الزلزال كان في بحر إيجه، ووقع على بعد 17 كيلومترا من سواحل مدينة سيفريهسار التابعة لولاية إزمير، وعلى عمق 16.54 كيلومتر تحت سطح الأرض.

من جانبه، تعهد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، ببناء الحكومة منازل جديدة للمواطنين الذين تهدمت بيوتهم بسبب الزلزال في أسرع وقت ممكن.

كما ضرب الزلزال جزيرة ساموس اليونانية حيث قتل تلميذان في مدرسة بمدينة فاثي، إضافة إلى إصابة 8 أشخاص آخرين.
رقم : 895565
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