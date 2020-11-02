وعد بلفور ... سرقة وطن وجرح لم يندمل

وعد بلفور يمثل الرسالة التي أرسلها آرثر جيمس بلفور، وزير خارجية بريطانيا، بتاريخ 2 نوفمبر 1917 الى اللورد اليهودي ليونيل والتر دى روتشيلد، يشير فيها لتأييد حكومة بريطانيا لإنشاء “وطن قومي لليهود” في فلسطين.



ووقت إعلان الوعد، الذي أعطى وطنا لليهود، كان عددهم في فلسطين نحو 5% من عدد السكان الأصليين، حيث كان عددهم فقط نحو 50 ألفا، من أصل 12 مليونا منتشرين في دول العالم، في حين كان عدد سكان فلسطين من العرب في ذلك الوقت يناهز 650 ألفا من المواطنين، حيث عمل الوعد على شطب حقوق الأغلبية المتجذرة في الأرض، مقابل أقلية قدمت من الخارج عبر هجرات غير شرعية.



وفي العام 1967، قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي بإكمال احتلال باقي المناطق الفلسطينية، خلال حرب خاضتها ضد عدة دول عربية.



وبعد قرن ونيف ما فتئ الغربيون يواصلون المزید من الظلم والتضييق على أبناء العالم الاسلامي حتى باتت عداوتهم تنطوي على كراهية قصوى لا تعترف بابسط حقوقهم في اوطانهم وثرواتهم ومقدساتهم، فها هو المسجد الاقصى في القدس الشريف تنتهك حرمته يوميا وهناك اصرار بغيض على تهويد فلسطين والاراضي المغتصبة من سوريا ولبنان والاردن وسط اعتراف الامارات والبحرين والسودان والسعودية بالعدو الصهيوني والقبول بكل جرائمه الارهابية طيلة الثمانين عاما الماضية.



لقد ترجم هذا الوعد مدى استخفاف الاستكبار الغربي بمشاعر المسلمين والعرب الذين ابتلوا بغزواته وممارساته وقراراته التعسفية التي انحفرت في ذاكرة الامة وهي مازالت تتوالى امعانا في معاداة الاسلام والمسلمين عبر ابتكار اساليب استفزازية ماكرة تحت ذريعة حرية التعبير.



ما بين وعدين مئة عام ونيف، اما الوعد الاول، فمنح الغرباء حقا غير مستحق، في ارض على حساب اصحابها الذين عمروها منذ الاف السنين، وخلق كيانا اصابت نيرانه، ليس فقط الارض التي وعد بها بل والمحيط، واما الوعد الثاني، فنفى الحق تماما، وجعل اصحاب الارض طارئين فوق ارضهم، وكلا الوعدين صدرا ممن لا يملك الحق.



وفي هذا الصدد فقد احيا المئات من الفلسطينيين الذكرى الثالثة بعد المئة لوعد بلفور المشؤوم، بالقرب من مستوطنة بيت ايل المقامة على اراضي الفلسطينيين في مدينة البيرة المحتلة، ورفع المتظاهرون شعارات، مطالبين بمحاسبة بريطانيا، على وعدها لتأسيس كيان الاحتلال الاسرائيلي على الأراضي الفلسطينية المحتلة، ومنحها ما لا تملك لمن لا يستحق .



واكد مصطفى البرغوثي الامين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية:"ان قصة فلسطين هي قصة صمودعظيم لشعب عظيم، صمد في وجه كل هذه المؤامرات، صمد لوعد بلفور الاجرامي، وصمد للتطهير العرقي عام 1948، والعدوان عام 1967، والاحتلال والان يصمد في وجه الاحتلال العنصري، ووريث وعد بلفور وهو ترامب".



في مدن الضفة الغربية، احيا الفلسطينييون الذكرى الثالثة بعد المئة لوعد بلفور المشؤوم في مناطق التماس، التظاهرة المركزية، شهدها المدخل الشمالي لمدينة البيرة المحتلة، بالقرب من احدى المستوطنات، التي سلبت من الفلسطينيين ارضهم، واصحبت تشكل حاجزا صناعيا، يفصل الفلسطينيين بعضهم عن بعض.



بلفور وفي اثره ترامب، حاولا ان يزرعا جسدا غريبا في ارض ستلفظه مهما طال الوقت او تغيرت الظروف السياسية .

