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الاثنين 2 تشرين الثاني 2020 ساعة 23:13

لبنان:تسجيل 9 حالات وفاة و1080 إصابة جديدة بكورونا

لبنان:تسجيل 9 حالات وفاة و1080 إصابة جديدة بكورونا
اعلنت وزراة الصحة اللبنانية عن ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا البلاد بعد تسجيل 1080 إصابة جديدة وتسجيل 9 حالات وفاة جديدة ليوم الاثنين.

واعلنت الوزارة​ في تقريرها اليومي، تسجيل 1080 إصابة جديدة ب​فيروس كورونا​ المستجد، ليرتفع العدد التراكمي للإصابات منذ 21 شباط الماضي إلى 83697 حالة.

كما أفادت الوزارة عن تسجيل 9 حالات وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 652، مشيرةً إلى أنّ"عدد حالات الاستشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية بلغ 805، من بينها 276 في العناية المركّزة، لافتةً إلى أنّ "عدد الفحوصات المخبريّة المحليّة الّتي أُجريت وصل إلى 6565 فحصًا، فيما أُجري 1246 فحصًا في ​المطار​.

وأشار ​وزير الصحة​ العامة في حكومة ​تصريف الأعمال​ اللبنانية ​حمد حسن​ إلى أنه "عممنا اليوم إلزامية استعداد ​المستشفيات الخاصة​ بكل الاراضي اللبنانية وتخصيصها أسرة للعناية الفائقة لمرضى ​كورونا​".

من جهة اخرى أعلن وزير الداخلية في ​حكومة​ ​تصريف الأعمال​ ​محمد فهمي​، عن أن "تطبيق منع التجول بنسبة 100% صعب، حتى في أرقى دول ​العالم​، وأنا تكلمت مع المدير العام ل​قوى الأمن الداخلي​ اللواء عثمان وسنتكلم مع الجيش لنتشدد بنطبق تعميم منع التجول بعد الساعة التاسعة مساءً".

واعتبر فهمي في تصريح تلفزيوني، أنه "لا خلاف مع ​وزارة الصحة​، بل هناك عدم وضوح، حيث أن هناك في جميع دول العالم التي أغلقت البلاد، قال رئيس الدولة أو كلف أحدا بإصدار أمر بإغلاق البلد، وهو أمر حازم وحاسم"، موضحا أن "الوضع الإقتصادي ال​لبنان​ي المعدوم، والمواطن الذي يعتمد على الدخل اليومي، إن أردت الإغلاق التام يجب أن نساعد المواطن، ولا إمكانية لذلك، فالوضع الإقتصادي والوضع الصحي في لبنان هما أمران يجب التوفيق بينهما نظرا لأهمية كل منهما".

ووجه وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال "التحية لرؤساء البلديات، الذين يعملون باللحم الحي دون ​مساعدات​ مالية"، واعتبر أن "ما أريده من المواطن هو أن يعرف أن ​وزارة الداخلية​ تنفذ تعليمات اللجنة المختصة بهذا الوباء، واللجنة تابعة لرئيس حكومة تصريف الأعمال ​حسان دياب​".
رقم : 895587
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