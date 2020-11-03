الاحتلال الإسرائيلي يزعم إسقاط حوّامة انطلقت من غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، استدعاءه مقاتلات حربية، لقطاع غزة، بعد الاشتباه بتسلل "حوامة"، من القطاع إلى الداخل الفلسطيني المحتل.



وقال متحدث باسم جيش الاحتلال: "في وقت سابق اليوم تم استدعاء مقاتلات حربية لمنطقة قطاع غزة، في أعقاب اشتباه بتسلل حوامة من قطاع غزة إلى داخل (إسرائيل)".



وأوضح أن الجيش عثر لاحقا، خلال أعمال تمشيط في المنطقة، على حوامة، دون أن يتضح على الفور عمّا إذا كانت هي الحوامة المشتبه بها.



وكان الجيش الإسرائيلي أعلن في الأشهر الماضية، عن إسقاط حوامات، قال إنه رصدها تخترق الحدود قادمة من قطاع غزة.



ولم تتضح مهمة هذه الحوامة أو الجهة التي تقف خلف إطلاقها، حيث لم تصدر أي جهة في قطاع غزة، تعقيبا حول تصريح الجيش.



وتمتلك كتائب القسام الجناح العسكري لحماس منذ سنوات طائرات مسيّرة تطلق عليها اسم "أبابيل" ذات استخدامات مختلفة "استخبارية، هجومية، انتحارية"، بحسب ما كشفت عنه في حرب صيف 2014.



وزادت وتيرة استخدام فصائل المقاومة للطائرات المسيّرة الصغيرة مؤخرًا بغرض عمليات رصد جيش الاحتلال في المنطقة الحدودية.

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