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الثلاثاء 3 تشرين الثاني 2020 ساعة 09:31

مصر تفتح معبر رفح الحدودي مع قطاع غزة 4 أيام

مصر تفتح معبر رفح الحدودي مع قطاع غزة 4 أيام
أعادت السلطات المصرية، يوم الإثنين، فتح معبر رفح الحدودي مع قطاع غزة في الاتجاهين مدة أربعة أيام لسفر الحالات الإنسانية من وإلى القطاع، وفق وزارة الداخلية في القطاع.

وقالت الوزارة في بيان: "غادرت صباح اليوم عدة حافلات تقل مسافرين من قطاع غزة عبر معبر رفح البري، في اليوم الأول لفتحه استثنائيا في الاتجاهين، في حين وصلت حافلات العائدين".

وحسب الوزارة، يسمح لفئات معينة استوفت شروط المغادرة بذلك، وعلى رأسهم المرضى الذين يحتاجون لعلاج في مصر، والخارج، والطلبة الجامعيين، وحملة الإقامات في دول أجنبية.

وأوضح بيان الوزارة أن المعبر "سيبقى مفتوحا لأربعة أيام، اعتبارا من اليوم وحتى الخميس، في الاتجاهين".

وعملت السلطات المصرية مؤخرا على فتح المعبر على فترات متباعدة بسبب تفشي فيروس كورونا.
رقم : 895623
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