الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 3 تشرين الثاني 2020 ساعة 09:33

محاكم أميركا سترفع السرية عن قضية الجبري ضد بن سلمان

محاكم أميركا سترفع السرية عن قضية الجبري ضد بن سلمان
وافقت محكمة أمريكية، على رفع السرية عن جميع المستندات الخاصة بقضية المستشار الأمني السعودي السابق "سعد الجبري"، التي أقامها ضد ولي العهد السعودي "محمد بن سلمان".

وأفادت صحيفة "واشنطن بوست"، بأن القاضي في المحكمة الفدرالية في العاصمة واشنطن، وافق على طلب "الجبري" برفع السرية عن مستندات القضية.

وكان "الجبري"، تقدم بالطلب إلى المحكمة في 29 من الشهر الماضي، للكشف عن وثائق متعلقة بقضيته، ووثائق سرية يرى أنها تتضمن "أدلة وادعاءات" على تواطؤ ولي العهد السعودي في محاولة خطفه وتعذيبه وقتله.

وقبل أيام، أرسلت محكمة أمريكية، مذكرات استدعاء بـ"بن سلمان"، و9 سعوديين آخرين، بالإضافة لمؤسسة "مسك" الخيرية، في دعوى "الجبري".

ووفق وسائل إعلام أمريكية، فإن المحامين الذين يدافعون عن السعودية في الدعاوى القضائية المرفوعة من قبل عائلات ضحايا هجمات "11 سبتمبر/أيلول 2001"، سيمثلون "بن سلمان"، في قضية "الجبري".

وتأتي التحركات القانونية خلال الأسابيع الأخيرة، في وقت تسعى فيه السعودية لحماية نفسها من المنتقدين في دعوتين قضائيتين مرفوعتين ضد ولي العهد منذ أغسطس/آب الماضي، في الولايات المتحدة، وفي وقت تستعد فيه الرياض للتغييرات السياسية المحتملة جراء الانتخابات الأميركية الثلاثاء.

وتتهم القضيتان المنفصلتان "بن سلمان"، بإصدار الأمر بقتل الصحفي "جمال خاشقجي"، وتقطيع أوصاله في أكتوبر/تشرين الأول 2018، بالإضافة إلى التخطيط لاغتيال مماثل للمسؤول الأمني السعودي السابق وحليف الاستخبارات الأمريكية "سعد الجبري".

وهذه هي المرة الأولى التي يقيم فيها مسؤول كبير سابق دعوى ضد ولي العهد السعودي.

وفي حال ثبتت صحة ما ورد في أي من الدعويين، فإنها ستلقي مزيدا من الضوء على ما يعتبره مراقبون حملة حكومية ضارية لملاحقة الخصوم والمنتقدين في الخارج.
رقم : 895624
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
الاقتصاد السعودي الغارق ينتظر عواصف شديدة
الاقتصاد السعودي الغارق ينتظر عواصف شديدة
البحرين تعيش ترفاً ملكياً وفقراً شعبيّاً مدقع.. إلى متى؟
البحرين تعيش ترفاً ملكياً وفقراً شعبيّاً مدقع.. إلى متى؟
3 تشرين الثاني 2020
المساعدة المالية القطرية لسلطنة عمان هل تخلع عنها ثوب الحيادية؟
المساعدة المالية القطرية لسلطنة عمان هل تخلع عنها ثوب الحيادية؟
2 تشرين الثاني 2020
ترامب سيعلن فوزه قبل إعلان النتائج !!
ترامب سيعلن فوزه قبل إعلان النتائج !!
2 تشرين الثاني 2020
التصوير بمناظير ‘‘سمات‘‘ بواسطة طائرات RF-4
التصوير بمناظير ‘‘سمات‘‘ بواسطة طائرات RF-4
2 تشرين الثاني 2020
الدعم السعودي لفرنسا في الحرب ضد الإسلام
الدعم السعودي لفرنسا في الحرب ضد الإسلام
2 تشرين الثاني 2020
الاقتصاد السعودي الغارق ينتظر عواصف شديدة
الاقتصاد السعودي الغارق ينتظر عواصف شديدة
2 تشرين الثاني 2020
الحرية والتسامح.. شعارات غربية فارغة
الحرية والتسامح.. شعارات غربية فارغة
1 تشرين الثاني 2020
عضو المكتب السياسي لأنصار الله ورئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في صنعاء علي العماد
ردنا على إغتيال حسن زيد سيكون في عمق المحتل السعودي
1 تشرين الثاني 2020
بعد إساءتها للنبي محمد (ص).. ما الثمن الذي ستدفعه فرنسا؟
بعد إساءتها للنبي محمد (ص).. ما الثمن الذي ستدفعه فرنسا؟
31 تشرين الأول 2020
الأطفال اليمنيون يموتون جوعاً
الأطفال اليمنيون يموتون جوعاً
31 تشرين الأول 2020
قطار التطبيع يقف في المغرب... هل تسقط في الفخ؟
قطار التطبيع يقف في المغرب... هل تسقط في الفخ؟
31 تشرين الأول 2020
ماذا وراء الإصرار الإيراني على الثأر للفريق سليماني؟
31 تشرين الأول 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
أكثر من 167 شخصية من 47 دولة سيتحدثون في مؤتمر الدولي الرابع والثلاثين للوحدة الإسلامية
بث مباشر لجميع فعاليات مؤتمر الوحدة الإسلامية الرابعة والثلاثين على موقع اسلام تايمز
تقرير مصور عن عقد المؤتمر الصحفي للمؤتمر الدولي الرابع والثلاثين للوحدة الإسلامية
مراتب وحدة الأمة الإسلامية في رؤية الإمام الخامنئي (دام ظله)