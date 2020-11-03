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الثلاثاء 3 تشرين الثاني 2020 ساعة 10:10
مؤكدين على ضرورة إخراجها..

نواب: القوات الاميركية تواصل انتهاكاتها وجرائمها في العراق

نواب: القوات الاميركية تواصل انتهاكاتها وجرائمها في العراق
اكد أعضاء في البرلمان العراقي، ان الجانب الأميركي يواصل انتهاكه لسيادة العراق وخرق اجوائه وارتكاب الجرائم من دون أي حساب، مشددين على ضرورة التزام الحكومة بما صوت عليه مجلس النواب من قرار يلزم السلطة التنفيذية بإخراج القوات الاميركة من العراق.

وقال النائب عن تحالف الفتح محمد البلداوي ان "أميركا خرقت المواثيق والمعاهدات مع الحكومة العراقية بما فيها الاتفاقيات التي تتواجد بموجبها داخل العراق، بعد انتهاكها للسيادة واجواء البلاد واستهدافها للحشد الشعبي وخاصة القادة الشهداء أبو مهدي المهندس وقاسم سليماني".

من جهته، شدد النائب عن كتلة صادقون النيابية فاضل الفتلاوي  على ضرورة اخراج القوات الأميركية من العراق”، لافتا الى ان “ملف اخراج تلك القوات مازال قائما ويحظى باهتمام كبير داخل البرلمان من اجل الزام الحكومة بتنفيذه”.

الى ذلك، حذر الخبير الأمني، امير عبد المنعم الساعدي  من “استمرار الدعم الأميركي لعناصر داعش الإرهابية في المناطق الغربية وقرب الشريط الحدودي، واستهداف القطعات الأمنية وخاصة معسكرات الحشد الشعبي بالطائرات المسيرة”، موضحا ان “عشرات الطلعات الجوية تسجل يوميا للجانب الأميركي من دون ان يكون هناك أي موقف للحكومة”.

وعقب العدوان الامريكي قرب مطار بغداد والتي ادت الى استشهاد قائد "فيلق القدس" الفريق، قاسم سليماني، ونائب رئيس هيئة الحشد العراقية، أبو مهدي المهندس، في 3 يناير/ كانون الثاني، صوّت البرلمان العراقي لإلزام الحكومة بالعمل من أجل إنهاء وجود جميع القوات الأجنبية وعلى رأسها القوات الأمريكية.
رقم : 895634
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