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الثلاثاء 3 تشرين الثاني 2020 ساعة 11:25

قائد الثورة : سياسة ايران واضحة ولن تتغير بتغيير قادة أميركا

قائد الثورة : سياسة ايران واضحة ولن تتغير بتغيير قادة أميركا
بدا قائد الثورة الاسلامية اية الله السيد علي خامنئي كلمته بمناسبة المولد النبوي الشريف حيث اشار الى ان الطواغيت كانوا موجودين على مر الزمن واليوم الولايات المتحدة بسياساتها تعد من الطواغيت .

وراى قائد الثورة الاسلامية في كلمته اليوم الثلاثاء ان مراكز الاستكبار والصهيونية التي تهيمن على العالم اليوم تعد ائمة الكفر كما ورد في القران الكريم واضاف : هناك أياد خفية ومؤسسات تقف خلف الرسوم المسيئة للرسول الاكرم (ص) .

ولفت سماحته الى غضب الامة الاسلامية من نشر الرسوم المسيئة للرسول الاكرم (ص) وقال : الإساءة للنبي (ص) هي مصداق الجاهلية الحديثة .

ونوه آية الله خامنئي الى ان الأحداث في العالم الإسلامي تظهر بوضوع أهمية الوحدة بين الأمة الإسلامية وان التطبيع مع الاحتلال الصهيوني عمل سيئ وهو نتيجة عدم الوحدة بين العالم الإسلامي وقال : رغم ذلك فان بعض الدول الذليلة هي من قامت بالتطبيع مع الكيان الصهيوني .

واشار سماحته الى ان الحكومة التي أوجدت "داعش" هي اول من اعترفت بذلك فضلا عن أن الإدارة التي خلفتها أيضا أقرت بذلك واضاف : شباب العراق حالوا دون نفوذ أميركا في بلادهم ، لان انعدام الاستقرار هو من نتاج تواجد القوات الأميركية اينما كانوا .

ونوه اية الله خامنئي الى ان الأميركيين هم من قاموا باصدار القرارات المعادية للجمهورية الإسلامية الايرانية بعيد تشكيلها وحرضوا ودعموا الإرهابيين ضدنا مشددا بالقول : سياسة الجمهورية الإسلامية واضحة ولن تتغير بتغيير القادة في أميركا .

واعتبر ان العداء الأميركي لإيران يعود سببه إلى عدم رضوخ الايرانيين للسياسات الأميركية بالمنطقة لا سيما تجاه فلسطين وقال : سياسة طهران تجاه واشنطن لن تتغير بغض النظر عن الفائز في الانتخابات الأمريكية .

وتطرق اية الله خامنئي الى الازمة القائمة بين اذربيجان وارمينيا مشددا بالقول : يجب أن تنتهي الحرب في قره باغ ويجب أن تعود المناطق المحتلة إلى أذربيجان .
رقم : 895641
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