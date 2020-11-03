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الثلاثاء 3 تشرين الثاني 2020 ساعة 11:28

غانتس لا يثق بنتياهو

غانتس لا يثق بنتياهو
قال وزير الحرب الإسرائيلي رئيس الوزراء بالتناوب "بيني غانتس"، الإثنين، إنه لا يثق بأن رئيس الوزراء الحالي "بنيامين نتنياهو"، سيسمح له بالتناوب على المنصب.

وكان "الليكود" و"أزرق- أبيض" توصلا، في مايو/أيار الماضي، إلى اتفاق يتناوب بموجبه "نتنياهو" و"غانتس" على رئاسة الحكومة، لمدة 18 شهرا لكل منهما.

وذكرت القناة "12" العبرية أن "غانتس" لا يثق بـ"نتنياهو"، وذلك نقلًا عن مصادر حضرت اجتماعًا لحزب "أزرق- أبيض"، الإثنين، بزعامة "غانتس".

وأضافت القناة أن "غانتس اعترف بأنه لا يثق بأن نتنياهو سينفذ الاتفاقية الائتلافية، ويسمح بالتناوب على رئاسة الحكومة، ولن يثق بأن ذلك سيحصل حتى قبل يوم واحد من موعد التناوب".

وتابعت أن "غانتس مستعد للتضحية بالتنازل عن التناوب مقابل تفعيل الحكومة وتمرير
الميزانية وتحديد جدول أعمال واضح لها يسمح بالعمل الطبيعي من دون خلافات".

ويتمحور الخلاف الأساسي بين حزبي "الليكود" (بزعامة نتنياهو) و"أزرق-أبيض" حول إقرار الميزانية العامة.

ويريد "الليكود" إقرار ميزانية لمدة عام واحد في ظل عدم اليقين جراء تداعيات جائحة "كورونا"، بينما يصر "أزرق- أبيض" على إقرار ميزانية لعامين.

وصوت الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي، في أغسطس/آب الماضي، لصالح تأجيل عرض الميزانية لمدة 120 يوما تنتهي في ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وهدد "غانتس"، في 19 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بحل الحكومة وإجراء انتخابات مبكرة، في حال عدم إقرار الميزانية العامة.
رقم : 895642
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