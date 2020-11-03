الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 3 تشرين الثاني 2020 ساعة 11:34

محمد بن سلمان أمام معركة قانونية في أميركا

محمد بن سلمان أمام معركة قانونية في أميركا
كتبت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، أن المحاميين اللذين دافعا عن المملكة بدعاوى تعويضات عائلات ضحايا هجمات 11 سبتمبر/أيلول، سوف يمثلان "محمد بن سلمان"، بواشنطن بتهمة محاولته اغتيال مسؤول مخابرات السعودية السابق"سعد الجبري".

وأضافت الصحيفة أن التحركات القانونية تأتي بينما تستعد المملكة للتغيرات السياسية المحتملة في الانتخابات الأمريكية المقررة الثلاثاء.

وأشارت الصحيفة إلى أن هناك دعويين قضائيتين منفصلتين مرفوعتان أمام المحاكم منذ أغسطس، إحداهما تتهم "بن سلمان" بإصدار أمر بقتل وتقطيع أوصال الصحفي السعودي "جمال خاشقجي" في أكتوبر/تشرين الأول 2018، والثاني تتهمه بالتخطيط لاغتيال المسؤول السابق وحليف المخابرات الأمريكية "سعد الجابري".
وتتعلق القضيتان بارتكاب السعودية و"بن سلمان" انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان، وتتضمن أيضا اتهامات بالتعذيب والقتل.

وذكرت الصحيفة أن القضيتين رفعهما المحامي"ديفيد برسمان" لصالح "سعد الجبري"، و"كيث م.هاربر" عن خطيبة "جمال خاشقجي" التركية "خديجة جنكيز".

ونقلت الصحيفة عن محللين قولهما إن التحركات القضائية الأخيرة تأتي في وقت حساس بالنسبة للعلاقات الأمريكية السعودية، ما يهدد بالتدقيق المستمر في حكم "بن سلمان" الاستبدادي، حيث سبق أن أدان العديد من الديمقراطيين وبعض المشرعين الجمهوريين الكارثة الإنسانية الناتجة عن الحرب الأهلية التي تدعمها السعودية في اليمن.

ونقلت الصحيفة عن "بروس ريدل"، وهو مسؤول سابق في وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، ويعمل الآن في معهد بروكينجز، أنه مع احتمال عدم فوز الرئيس "دونالد ترامب" في الانتخابات الأمريكية، فإن السعوديين يدركون في وقت متأخر، أنهم سيواجهون واشنطن أكثر عدائية مما كان عليه الحال في السنوات الأربع الماضية، وربما أكثر عدائية من أي وقت مضى.

وأضاف "ريدل"، الذي عمل مع أجيال من القادة السعوديين منذ انضمامه إلى وكالة الاستخبارات في عام 1977: "المخاطر هنا (واشنطن) عالية جدا بالنسبة للسعودية..

هذه الدعاوى القضايا سوف تذكر الناس فقط بنمط من الجهود السعودية لترهيب إن لم يكن قتل منتقدي النظام".

وتابع: "من الصعب التفكير في شيء يمكن فعله من شأنه إرضاء منتقدي السعوية وبن سلمان في الولايات المتحدة الآن.. وإذا رحل ترامب فإنهم سيفقدون حاميهم".

من جانبه، قال "خالد" نجل "سعد الجبري": "نأمل أن يطلب من محمد بن سلمان أن يشرح للقاضي الفيدرالي الأمريكي سبب محاولته اغتيال والدي بعد وقت قصير من مقتل جمال خاشقجي.. ولماذا هو مستمر في حملة إرهاب ضد عائلتي؟".

وأضاف "الجبري"، طبيب القلب البالغ من العمر 36 عاما، والذي انضم إلى والده في المنفى الاختياري في كندا، في مقابلة، أن والده لديه اتصالات على "واتساب" من "بن سلمان"، وغيره من المتهمين الآخرين.
رقم : 895645
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
قائد الثورة : سياسة ايران واضحة ولن تتغير بتغيير قادة أميركا
قائد الثورة : سياسة ايران واضحة ولن تتغير بتغيير قادة أميركا
الاقتصاد السعودي الغارق ينتظر عواصف شديدة
الاقتصاد السعودي الغارق ينتظر عواصف شديدة
3 تشرين الثاني 2020
البحرين تعيش ترفاً ملكياً وفقراً شعبيّاً مدقع.. إلى متى؟
البحرين تعيش ترفاً ملكياً وفقراً شعبيّاً مدقع.. إلى متى؟
3 تشرين الثاني 2020
المساعدة المالية القطرية لسلطنة عمان هل تخلع عنها ثوب الحيادية؟
المساعدة المالية القطرية لسلطنة عمان هل تخلع عنها ثوب الحيادية؟
2 تشرين الثاني 2020
ترامب سيعلن فوزه قبل إعلان النتائج !!
ترامب سيعلن فوزه قبل إعلان النتائج !!
2 تشرين الثاني 2020
التصوير بمناظير ‘‘سمات‘‘ بواسطة طائرات RF-4
التصوير بمناظير ‘‘سمات‘‘ بواسطة طائرات RF-4
2 تشرين الثاني 2020
الدعم السعودي لفرنسا في الحرب ضد الإسلام
الدعم السعودي لفرنسا في الحرب ضد الإسلام
2 تشرين الثاني 2020
الاقتصاد السعودي الغارق ينتظر عواصف شديدة
الاقتصاد السعودي الغارق ينتظر عواصف شديدة
2 تشرين الثاني 2020
الحرية والتسامح.. شعارات غربية فارغة
الحرية والتسامح.. شعارات غربية فارغة
1 تشرين الثاني 2020
عضو المكتب السياسي لأنصار الله ورئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في صنعاء علي العماد
ردنا على إغتيال حسن زيد سيكون في عمق المحتل السعودي
1 تشرين الثاني 2020
بعد إساءتها للنبي محمد (ص).. ما الثمن الذي ستدفعه فرنسا؟
بعد إساءتها للنبي محمد (ص).. ما الثمن الذي ستدفعه فرنسا؟
31 تشرين الأول 2020
الأطفال اليمنيون يموتون جوعاً
الأطفال اليمنيون يموتون جوعاً
31 تشرين الأول 2020
قطار التطبيع يقف في المغرب... هل تسقط في الفخ؟
قطار التطبيع يقف في المغرب... هل تسقط في الفخ؟
31 تشرين الأول 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
أكثر من 167 شخصية من 47 دولة سيتحدثون في مؤتمر الدولي الرابع والثلاثين للوحدة الإسلامية
بث مباشر لجميع فعاليات مؤتمر الوحدة الإسلامية الرابعة والثلاثين على موقع اسلام تايمز
تقرير مصور عن عقد المؤتمر الصحفي للمؤتمر الدولي الرابع والثلاثين للوحدة الإسلامية
مراتب وحدة الأمة الإسلامية في رؤية الإمام الخامنئي (دام ظله)