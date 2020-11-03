إصابة العشرات بهجوم على قاعدة عسكرية في أفغانستان

أفادت مصادر أفغانية، اليوم الثلاثاء، بسقوط العشرات من المواطنين والعسكريين جرحى بهجوم استهدف قاعدة عسكرية في إقليم قندوز بأفغانستان.



ونقلت وكالة "سبوتنيك" عن مصادر ميدانية أن ما لا يقل عن 24 شخصا أصيبوا بجروح مختلفة بعد هجوم إرهابي استهدف قاعدة عسكرية تابعة للجيش الأفغاني في إقليم قندوز.



وبحسب المصدر، فإن القاعدة العسكرية المستهدفة تقع في منطقة الإمام شهيب حيث تم وضع سيارة مفخخة بالقرب منها.



وبعد الانفجار قامت عناصر إرهابية بإطلاق النار على العسكريين الموجودين في المنطقة.

وأشارت المصادر الأمنية أن الجيش الأفغاني تمكن من القضاء على الإرهابيين بعد دقائق من تبادل إطلاق النار معهم.