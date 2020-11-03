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الثلاثاء 3 تشرين الثاني 2020 ساعة 13:39

مصر تحذر مواطنيها من عودة القيود الصعبة السابقة

مصر تحذر مواطنيها من عودة القيود الصعبة السابقة
حذر رئيس الوزراء المصري "مصطفى مدبولي"، من إمكانية العودة لتطبيق القرارات الصعبة السابقة، في حال عدم التزام المواطنين بالتدابير الاحترازية للحماية من فيروس كورونا.

وشدد مدبولي على ضرورة توافر الأدوية التي حددتها وزارة الصحة ضمن بروتوكولات العلاج، سواء في المستشفيات، أو في الصيدليات الخاصة، بحيث يحصل عليها كل من يحتاجها بسهولة ويسر.

وأكد "مدبولي"، خلال اجتماع اللجنة الحكومية العليا لإدارة أزمة "كورونا"، أن الحكومة قد تضطر لاتخاذ بعض القرارات الصعبة السابقة، وهو ما قد يضر اقتصاديا ببعض الفئات التي تعمل الحكومة على انتشالها من عثرتها في هذه الفترة، وبالتالي يجب على الجميع الالتزام بارتداء الكمامات، مع مراعاة التباعد الاجتماعي.

وأشار إلى أن عددا من الدول لجأت إلى تطبيق الإغلاق التام مؤخرا، في ظل تزايد أعداد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في هذه الدول بصورة كبيرة، وهو ما يدعو إلى الالتزام حتى لا نصل إلى مرحلة اتخاذ قرارات صعبة قد تضر الكثيرين اقتصاديا.

وشدد رئيس الوزراء المصري على تكليف الجهات المعنية بتطبيق الغرامات على كل من لا يلتزم بارتداء الكمامة في وسائل النقل الجماعي، والمصالح الحكومية، وكذلك المولات التجارية، وغيرها من الأماكن التي تشهد ازدحاما من المترددين عليها.

وتجاوز عدد المصابين بفيروس "كورونا" المستجد 107 آلاف حالة منذ دخول الجائحة البلاد منتصف فبراير/شباط الماضي، من بينهم أكثر من 6 آلاف حالة وفاة بينما تماثل للشفاء أكثر من 99 ألف حالة.
رقم : 895664
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