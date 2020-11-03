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الثلاثاء 3 تشرين الثاني 2020 ساعة 14:58

الخارجية الإيرانية تدين الهجوم الإرهابي في فيينا

الخارجية الإيرانية تدين الهجوم الإرهابي في فيينا
ندد المتحدث باسم الخارجية بالهجوم الإرهابي الذي وقع الليلة الماضية في النمسا وقال: من الضروري تعاون المجتمع الدولي في مكافحة الإرهاب.

وأدان سعيد خطيب زاده اليوم الثلاثاء الهجوم الإرهابي الذي وقع الليلة الماضية في النمسا معربا عن مواساته مع الأمة والحكومة النمساوية وكذلك لأسر الضحايا.

واكد المتحدث باسم الخارجية أن الإرهاب مدان بجميع أشكاله والحادث المؤسف في فيينا يظهر مرة أخرى أن الإرهاب والتطرف لا يعرفان حدودًا ، وأن استبدال العقلانية بالكراهية والتحريض يخلق حلقة باطلة لا تترك سوى مجالا لانتشار الأفكار المتطرفة والعنف.

ووصف خطيب زاده التفاعل والجهود المشتركة للمجتمع الدولي في مكافحة الإرهاب ضرورة أساسية وشدد على أن الجمهورية الإسلامية الايرانية ستكون دائما جزءا من هذه الجهود.
رقم : 895680
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