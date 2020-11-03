الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 3 تشرين الثاني 2020 ساعة 16:17

الحريري بين عقبات تشكيل الحكومة اللبنانية وشروط المجتمع الدولي

الحريري بين عقبات تشكيل الحكومة اللبنانية وشروط المجتمع الدولي
فرنسا تتراجع تدريجيا من التزماتها وتصف وضع الحريري بالصعب، فهل يشكل ذلك تقاطعا مع الشروط الدولية بوجه لبنان؟

بين جرعة تفاؤل واخرى مصحوبة بتشاؤم يبقى الانتظار المصحوب بقلق سمة المشهد الحكومي سيما وان الرئيس المكلف لم يحسم امره حول المسودة التي تسرب انه وضعها لدى رئيس الجمهورية.

لكن العقبة لم تتوقف عند معوقات التشاور الداخلي المأزوم حول عدد الوزرات ومداورتها ووحدة معايبر التاليف كما يطالب التيار الوطني الحر بقدر ما هي مرتبطة بتحولات المشهد الخارجي وانسحابه على تراجع العهود المعقودة على دول الدعم المالي وخاصة فرنسا صاحبة المبادرة ودول الخليج الفارسي (السعودية والامارات) اللتان لم تعلقا على تكليف الحريري بما اوحى بانحسار التفاؤل وعدم الايجابية.

من هنا ترى المصادر المتابعة ان ثمة ظروف ترسم بما يؤكد ان الدعم الخارجي المنتظر متعثر بفعل دفتر الشروط المفروض على لبنان و لما تواجهه أوروبا من معضلة تقديم المساعدة الإنسانية المطلوبة لضحايا انفجار مرفأ بيروت في 4 آب، الذي تسبب بمقتل أكثر من 200 شخص، وبين ربط تمويل مشروعات التنمية الكبرى بالإصلاحات المفروضة على السلطات اللبنانية من قبل صندوق النقد الدولي، بحسب تقرير لـ مجموعة الأزمات الدولية ، وهي منظمة دولية غير حكومية.

واعتبرت المنظمة أنّ المانحين الرئيسين للبنان، وخاصة في أوروبا، حريصون على رؤية البلد يتعافى، ولكن بسبب سجله السيئ في إجراء الإصلاحات، فقد وضعوا قيوداً لتقديم المساعدات، بعدما تم إعلام الحكومة والزعماء السياسيين أنه يتعين عليهم أولاً التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي وتنفيذ الإصلاحات وفقاً للالتزامات التي تعهدوا بها .ونقلت زيارة الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، عقب انفجار 4 آب رسالة مماثلة، وهي ضرورة يجب التمسك بها من قبل الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء، وعدم تقديم المساعدات المالية، باستثناء الإنسانية منها، إلا بعد قيام السلطات اللبنانية إصلاحات حقيقية تفيد البلاد، وجميع المواطنين، ليس القلة منهم.

عدم الجديّة في اتخاذ خطوات إصلاحية

وأشارت المنظمة إلى أنّ لبنان الذي يبحث عن طرق لسد الفجوة المالية المتزايدة، يمتنع فيه القادة السياسيون عن اتخاذ خطوات إصلاحية جدّية، إذ يتبادل الزعماء التهم بالوقوف في طريق الإصلاحات فيما بينهم، مضيفةً أنّهم تباطأوا في تنفيذ ما وعدوا به، إذ بعد الاحتجاجات التي اندلعت في تشرين الأول 2019، واستقالة كل من رئيسي الحكومة سعد الحريري وحسان دياب، واعتذار السفير مصطفى أديب عن تشكيل الحكومة، لم يتغير شيء.

وشددت على أنّ الحريري، الذي كلّف مرة أخرى بمهمة تشكيل الحكومة، في 22 تشرين الأول الماضي، يواجه مهاماً أصعب من تلك التي أربكت أديب ودفعته للاعتذار، مؤكّدة أنّ النشطاء يطالبون مؤيدي لبنان الدوليين بالامتناع عن إنقاذ السلطة دون تأمين إصلاحات ذات مغزى أولاً. وهذا ينسحب على المؤتمرات المانحة
لطالما كانت الحكومات الأوروبية من بين المانحين الرئيسيين للبنان، إذ استضافت فرنسا تحديداً العديد من مؤتمرات المانحين، وذلك بدون شروط كبيرة، إلا أنّ العيوب الواضحة في نظام الحكم والسياسة الاقتصادية للدولة دفعتهم لفرض شروط تتجلى بتحسين الأداء الحكومي الإصلاحي.

والذي يترنح بدوره على وقع عقوبات امريكية جائرة اغرقت لبنان في دواومة التعثر الاقتصادي.
فهل ستتجاوز حكومة سعد الحريري مطبات الداخل والخارج وتبصر النور ام انها اعتراضها بكم من الشروط الصعبة سيجهض ولادتها وبالتالي يكون لبنان فعلا امام مجهول من المستقبل.
رقم : 895684
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
قائد الثورة : سياسة ايران واضحة ولن تتغير بتغيير قادة أميركا
قائد الثورة : سياسة ايران واضحة ولن تتغير بتغيير قادة أميركا
الاقتصاد السعودي الغارق ينتظر عواصف شديدة
الاقتصاد السعودي الغارق ينتظر عواصف شديدة
3 تشرين الثاني 2020
البحرين تعيش ترفاً ملكياً وفقراً شعبيّاً مدقع.. إلى متى؟
البحرين تعيش ترفاً ملكياً وفقراً شعبيّاً مدقع.. إلى متى؟
3 تشرين الثاني 2020
المساعدة المالية القطرية لسلطنة عمان هل تخلع عنها ثوب الحيادية؟
المساعدة المالية القطرية لسلطنة عمان هل تخلع عنها ثوب الحيادية؟
2 تشرين الثاني 2020
ترامب سيعلن فوزه قبل إعلان النتائج !!
ترامب سيعلن فوزه قبل إعلان النتائج !!
2 تشرين الثاني 2020
التصوير بمناظير ‘‘سمات‘‘ بواسطة طائرات RF-4
التصوير بمناظير ‘‘سمات‘‘ بواسطة طائرات RF-4
2 تشرين الثاني 2020
الدعم السعودي لفرنسا في الحرب ضد الإسلام
الدعم السعودي لفرنسا في الحرب ضد الإسلام
2 تشرين الثاني 2020
الاقتصاد السعودي الغارق ينتظر عواصف شديدة
الاقتصاد السعودي الغارق ينتظر عواصف شديدة
2 تشرين الثاني 2020
الحرية والتسامح.. شعارات غربية فارغة
الحرية والتسامح.. شعارات غربية فارغة
1 تشرين الثاني 2020
عضو المكتب السياسي لأنصار الله ورئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في صنعاء علي العماد
ردنا على إغتيال حسن زيد سيكون في عمق المحتل السعودي
1 تشرين الثاني 2020
بعد إساءتها للنبي محمد (ص).. ما الثمن الذي ستدفعه فرنسا؟
بعد إساءتها للنبي محمد (ص).. ما الثمن الذي ستدفعه فرنسا؟
31 تشرين الأول 2020
الأطفال اليمنيون يموتون جوعاً
الأطفال اليمنيون يموتون جوعاً
31 تشرين الأول 2020
قطار التطبيع يقف في المغرب... هل تسقط في الفخ؟
قطار التطبيع يقف في المغرب... هل تسقط في الفخ؟
31 تشرين الأول 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
أكثر من 167 شخصية من 47 دولة سيتحدثون في مؤتمر الدولي الرابع والثلاثين للوحدة الإسلامية
بث مباشر لجميع فعاليات مؤتمر الوحدة الإسلامية الرابعة والثلاثين على موقع اسلام تايمز
تقرير مصور عن عقد المؤتمر الصحفي للمؤتمر الدولي الرابع والثلاثين للوحدة الإسلامية
مراتب وحدة الأمة الإسلامية في رؤية الإمام الخامنئي (دام ظله)