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الثلاثاء 3 تشرين الثاني 2020 ساعة 16:19

كورونا في العراق..تسجيل 3595 إصابة و51 وفاة

كورونا في العراق..تسجيل 3595 إصابة و51 وفاة
أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 3595 إصابة جديدة بفيروس كورونا وتماثل 2979 حالة للشفاء.

فيما اشارت الى تسجيل 51 حالة وفاة جديدة بسبب المرض خلال 24 ساعة الماضية.

وبحسب الموقف الوبائي اليومي لانتشار الفيروس في العراق الذي تصدره الوزارة، فأن عدد حالات الشفاء الكلي بلغت 408756 وما نسبته 84.8% ، فيما بلغت حالات الاصابات الكلي 482296، وعدد الحالات تحت العلاج 62472 ، وعدد الحالات الراقدة في العناية المركزة 445، وعدد حالات الوفيات الكلي 11068 ، وذلك منذ تفشي المرض في البلاد شهر آذار الماضي.
رقم : 895685
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