صنعاء تدين الهجوم التكفيري في فيينا

بعث وزير الخارجية اليمني "هشام شرف عبدالله"، برقية عزاء ومواساة إلى نظيره النمساوي "ألكسندر شالينبرغ"، في ضحايا الحادث الإرهابي الذي وقع في العاصمة النمسا وأسفر عن مقتل وجرح عدد من المدنيين.



وأعرب وزير الخارجية اليمني عن إدانة الجمهورية اليمنية للإرهاب بكافة أشكاله وصوره على المستوى المحلي أو الدولي والذي يمارس من أفراد أو جماعات أو دول، مجدداً التأكيد على ضرورة تكثيف الجهود لمكافحة هذه الظاهرة واستئصالها.



وشدد على ضرورة التخلي عن خطاب الكراهية وازدراء الأديان والرموز الدينية وتعزيز الحوار بين الأديان والحضارات.



وأعرب وزير الخارجية عن تضامن الجمهورية اليمنية مع جمهورية النمسا في هذا الحادث الإرهابي، والتعازي للحكومة والشعب وأسر الضحايا.



وكان ستة أشخاص قتلوا وأصيب آخرون تم نقلهم إلى المستشفى بعد أن استهدف مسلحون ست مناطق مجاورة وسط العاصمة النمساوية فيينا.