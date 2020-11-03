لبنان.. لجنة الصحة النيابية توصي بالاقفال العام اسبوعين

طلب رئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاصم عراجي إقفال عاما لمدة أسبوعين على الأقل حتى نريح القطاع الطبي



أعلن رئيس ​لجنة الصحة النيابية​، النائب ​عاصم عراجي​ أن "أكثرية أعضاء اللجنة مع ​الإقفال​ العام لمدة أسبوعين، بعكس الإجتماع الوزراء أمس في السراي، الذي أجل الموضوع ربما لأنه لا قدرة لهم على أخذ قرار الإقفال"، معتبرا أن "هذه ربما علامة خير على ​تأليف الحكومة​ ​الجديدة​".



وكشف عراجي "أننا نطالب بإقفال عام لمدة أسبوعين على الأقل حتى نريح القطاع الطبي والتمريضي الذي يعاني من إصابات عديدة وهي حوالي 1500 إصابة بينهم.​​​​​ وخلال فترة الأسبوعين سنحضر أنفسنا لتأمين أسرة لمرضى ​كورونا​ تحضيرا للموجة الثانية"، مشددا على أن "​الدولة​ يجب أن تصرف ​مساعدات​ للعمال الذين يعتمدون على العمل اليومي، وعليها أن تأخذ دورها بالرعاية الإجتماعية".



وسأل: "هل شعر أحد بدعم السلة الغذائية؟ لا أحد يقول أنه إستفاد منها"، لافتا الى أن "بعض الزملاء في اللجنة، طلبوا تشديد الاجراءات، أنا أعتقد أن هذا الأمر صعب جدا ووزير الداخلية قال أنه غير قادر على تطبيق الإجراءات، من المفترض أن نصل الى حل، وهي تختصر بـ3 نقاط: إغلاق البلد لأسبوعين، زيادة الأسرة في ​المستشفيات​ وثالثا تقديم الدعم للأسر"، مبينا أنه "بالنسبة للمطار، نسبة ​الإصابات​ فيه لا تتعدى الـ3 بالألف، نحن في مرحلة التفشي المجتمعي".