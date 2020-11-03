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الثلاثاء 3 تشرين الثاني 2020 ساعة 16:35

عضو كنيست 'إسرائيلي' يزور الإمارات‎

عضو كنيست
ذكر موقع "والا" الإخباري أن عضو الكنيست عن حزب "إسرائيل بيتنا" إلي أفيدار زار الإمارات والتقى في أبو ظبي جهات في الحكومة و المجلس الوطني الاتحادي.

أفيدار هو عضو كنيست الإحتلال الأول الذي يزور الإمارات منذ توقيع اتفاق الذلّ بين الجانبيْن.

وبحسب والاه، لم يُنسّق أفيدار الذي مكث في الإمارات حوالي يوم ونصف بالإجمال، سفره إلى الإمارات مع رئيس الكنيست يريف لفين أو مكتب رئيس الحكومة.

ومن جملة الأمور، التقى أفيدار في أبو ظبي مع رئيس لجنة الخارجية والأمن في المجلس الوطني الاتحادي علي راشد النعيمي.

وخلال اللقاء مع النعيمي وفي اللقاءات الأخرى التي أجراها، قال أفيدار إن "إستمرار التعاون وتعزيز "السلام" مع الإمارات أهم من علاقات الإئتلاف-المعارضة في "إسرائيل".

وفي الأسبوع الماضي، نشر موقع "والاه" أن رئيس حكومة الإحتلال بنيامين نتنياهو أوعز إلى الوزراء عدم تنسيق زيارات إلى الإمارات حتى إشعار آخر.

مصادر صهيونية رفيعة أشارت إلى أن نتنياهو معني بأن يقوم أولًا بزيارة الإمارات بنفسه ثمّ يُسمح لوزراء الحكومة بزيارتها.
رقم : 895692
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